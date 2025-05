Atlas bindet Offensivduo Dähnenkamp und Rohwedder

Der SV Atlas Delmenhorst hält weiter konsequent an seinem eingeschlagenen Weg fest und hat nun zwei weitere Leistungsträger langfristig an den Verein gebunden. Die Offensivspieler Justin Dähnenkamp und Steffen Rohwedder haben ihre auslaufenden Verträge verlängert – ein starkes Signal an die Konkurrenz und an die eigenen Fans.