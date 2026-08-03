Atlas belohnt sich spät: Diop rettet Punkt zum Regionalliga-Comeback

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Der SV Atlas Delmenhorst ist mit einem verdienten Auswärtspunkt in die Regionalliga Nord zurückgekehrt. Vor 1.025 Zuschauern erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Key Riebau beim FC Eintracht Norderstedt ein 2:2 (0:1) und bewies dabei, warum sie als Oberliga-Meister den Aufstieg geschafft hat. Zweimal geriet Atlas in Rückstand, zweimal fand der Aufsteiger eine Antwort – die letzte erst tief in der Nachspielzeit.

Nach einem Steilpass der Gastgeber verließ Torhüter Damian Schobert seinen Strafraum, kam jedoch einen Moment zu spät. Ampofo behielt die Übersicht und legte quer auf Krüger, der den Ball in der 44. Minute zur Norderstedter Führung einschob.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften nur schwer ihren Spielfluss fanden. Torchancen blieben lange Mangelware, ehe kurz vor der Pause die erste entscheidende Szene des Spiels folgte.

Atlas ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kam mit deutlich mehr Druck aus der Kabine. Die Gäste übernahmen zunehmend die Kontrolle und belohnten sich in der 55. Minute. Nach einem weiten Einwurf von Ibrahim Temin behauptete sich Yehor Melenivskyi im Strafraum und traf flach zum verdienten 1:1.

Diop behält vom Punkt die Nerven

Der Ausgleich verlieh den Delmenhorstern weiteren Auftrieb. Atlas spielte mutiger nach vorne, erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten und schien dem Führungstreffer näher zu sein als die Gastgeber.

Umso bitterer war der erneute Rückschlag. Nach einer Ecke köpfte Grau den Ball in der 83. Minute zum 2:1 für Norderstedt ins Netz. In dieser Phase musste Atlas kurzzeitig sogar das dritte Gegentor befürchten.

Doch der Aufsteiger gab sich erneut nicht geschlagen. In der Nachspielzeit sorgte ein langer Ball noch einmal für Gefahr. Steffen Rohwedder wurde im Strafraum am Trikot festgehalten, Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Elfmeter. Lamine Diop übernahm die Verantwortung und verwandelte in der 94. Minute sicher zum 2:2-Endstand. Der Norderstedter Torhüter war zwar noch am Ball, konnte den Ausgleich aber nicht mehr verhindern.

Unter dem Strich durfte Atlas mit dem Auftakt zufrieden sein. Die Mannschaft zeigte nach zwei Rückständen große Moral und verdiente sich den Punkt mit einer starken zweiten Halbzeit. Auch wenn der erste Regionalliga-Sieg noch ausblieb, machte der Aufsteiger deutlich, dass er sich in der höheren Spielklasse nicht verstecken will. Besonders die Reaktion nach dem Seitenwechsel und der späte Ausgleich dürften der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben.

FC Eintracht Norderstedt – SV Atlas Delmenhorst 2:2

FC Eintracht Norderstedt: Lars-Oliver Huxsohl, Moritz Frahm, Fabian Grau, Leo Bera, Jonas Behounek (78. Leon Pesch), Melvin Zimmer (78. Manuel Brendel), Josh Lesley Görtzen, Luca Joel Palzer (69. Jorge Camacho de Valdoleiros), Milad Nejad, Lukas Felix Krüger, Ezra Kwajo Ampofo - Trainer: Özden Kocadal

SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Ibrahim Temin, Linus Urban (60. Mats Kaiser), Alejo Sanchez Romero, Yehor Melenivskyi, André Nicolas N'Diaye (86. Amin Muja), Dinand Gijsen, Lucas Bauer, Fin Tiedeken (60. Eric Anozie), Steffen Rohwedder, Tobias Fagerström (60. Lamine Diop) - Trainer: Key Riebau

Schiedsrichter: Lennart Kernchen - Zuschauer: 620

Tore: 1:0 Lukas Felix Krüger (44.), 1:1 Yehor Melenivskyi (55.), 2:1 Fabian Grau (83.), 2:2 Lamine Diop (90.+4 Foulelfmeter)