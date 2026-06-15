Atlas belohnt Sengörs langen Weg

– Foto: André Nückel

Der SV Atlas Delmenhorst setzt seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort und fördert mit Tunay Sengör ein weiteres Talent aus den eigenen Reihen. Der gebürtige Delmenhorster rückt zur kommenden Saison in den Regionalliga-Kader auf und schreibt damit ein kleines Stück Vereinsgeschichte.

Besonders bemerkenswert: Sengör ist der erste Feldspieler, der den direkten Weg aus der gemeinsamen Delmenhorster Nachwuchsarbeit in den Regionalliga-Kader des SV Atlas schafft. Für den Verein und die beteiligten Nachwuchsverantwortlichen gilt dieser Schritt als wichtiger Beleg für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen JFV und Atlas.

Der SV Atlas Delmenhorst hat einen weiteren Baustein seiner Kaderplanung für die Regionalliga-Saison vorgestellt. Mit Tunay Sengör erhält ein Spieler aus dem Jugendförderverein (JFV) Delmenhorst die Chance, sich künftig im Aufgebot der ersten Mannschaft zu beweisen.

Die Verantwortlichen sehen den Aufstieg Sengörs als Ergebnis jahrelanger Nachwuchsarbeit. Michael Wild, sportlicher Leiter des JFV Delmenhorst, sprach von einem besonderen Erfolg für die gemeinsame Förderung junger Talente.

Der Linksfuß durchlief sämtliche Altersklassen von der G- bis zur A-Jugend und entwickelte sich zuletzt zu einer festen Größe in der Landesliga-Mannschaft des JFV. Auch bei den Erfolgen im Futsal machte der junge Offensivspieler auf sich aufmerksam.

„Wir freuen uns sehr, dass ein Junge aus unseren Reihen den Sprung in den Regionalliga-Kader geschafft hat und sind sehr stolz, mit unserer Arbeit ein bisschen dazu beigetragen zu haben“, erklärte Wild auf der Vereinshomepage des SV Altas Delmenhorst. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt, dass Sengör das in ihn gesetzte Vertrauen mit harter Arbeit rechtfertigen werde.

Auch Atlas-Co-Trainer Marcel Stegemann verfolgt die Entwicklung des Spielers bereits seit vielen Jahren. Er hob insbesondere dessen Lernbereitschaft, Verlässlichkeit und technische Fähigkeiten hervor. „Spielerisch zeichnet ihn vor allem sein Mut am Ball, ein präziser linker Fuß und eine starke Technik aus“, sagte Stegemann. Besonders freue ihn, dass mit Sengör ein „echter Delmenhorster Jung“ den Sprung in die erste Mannschaft geschafft habe.

Große Vorfreude auf die neue Herausforderung

Für Sengör selbst geht mit dem Wechsel ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Der Nachwuchsspieler blickt mit großer Vorfreude auf seine erste Saison im Herrenbereich.

„Als gebürtiger Delmenhorster ist es für mich eine große Ehre, für den SV Atlas auflaufen zu dürfen“, sagte der Neuzugang. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn schnell von dem Schritt überzeugt. Nun freue er sich darauf, die Vorbereitung zu beginnen, die Mannschaft kennenzulernen und erste Erfahrungen auf Regionalliga-Niveau zu sammeln.

Mit der Beförderung Sengörs setzt der SV Atlas Delmenhorst ein weiteres Zeichen für die Förderung regionaler Talente. Der Regionalliga-Aufsteiger verfolgt damit konsequent das Ziel, jungen Fußballern aus der eigenen Stadt eine realistische Perspektive im leistungsorientierten Herrenfußball zu bieten.