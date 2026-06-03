Atlas bekommt Verstärkung aus Meppen

– Foto: Atlas Delmenhorst

Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Kaderplanung für die Regionalliga weiter voran und hat mit Amin Muja einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt vom SV Meppen nach Delmenhorst und bringt die Erfahrung aus dem Umfeld eines Drittliga-Aufsteigers mit.

Muja gehörte in der vergangenen Saison zum erweiterten Kader der Meppener Profimannschaft, sammelte aber auch Spielpraxis in der Oberliga. Dort hinterließ er offenbar einen nachhaltigen Eindruck – auch bei den Verantwortlichen des späteren Meisters.

Besonders die direkten Duelle mit Atlas sind dem neuen Sportlichen Leiter in Erinnerung geblieben. „Wir kennen ihn aus unserer Liga speziell, weil er – obwohl er im Kader der ersten Mannschaft des Drittliga-Aufsteigers Meppen stand – ab und zu in die Oberliga abgestellt worden ist und auch uns dort schon ordentlich Probleme mit seiner Schnelligkeit bereitet hat.“

Sportchef Florian Schmidt sieht in Muja genau das Profil, das Atlas für die kommende Saison gesucht hat. „Wir freuen uns sehr, dass es bei Amin geklappt hat“, sagte Schmidt. „Er ist ein Spieler, der von unserem Anforderungsprofil her genau passt: jung, hungrig und mit unheimlich viel Tempo ausgestattet.“

Hinzu kommt die Flexibilität des Offensivspielers. Schmidt bezeichnet Muja als „Hybrid-Spieler“, der sowohl im Sturmzentrum als auch hinter den Spitzen oder auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden könne. „In den Spielen gegen den SV Atlas war er einer, der durch seine Schnelligkeit Kopfschmerzen bereiten konnte. Jetzt freuen wir uns extrem, dass wir diese Fähigkeiten für uns nutzen können.“

„Der richtige Schritt für mich“

Auch Muja selbst macht keinen Hehl aus seiner Vorfreude auf die neue Aufgabe. „Ich freue mich riesig auf den SV Atlas Delmenhorst“, erklärte der Neuzugang.

Ausschlaggebend für seine Entscheidung seien vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen gewesen. „Die Gespräche mit dem Trainer und dem Verein haben mir von der ersten Sekunde an ein absolut gutes Gefühl gegeben. Ich habe direkt gespürt, dass das der richtige Schritt für mich ist.“

Nun blickt der Offensivspieler auf seine ersten Einsätze im Atlas-Trikot. „Ich habe extrem Bock auf die Mannschaft und das gesamte Umfeld. Ich freue mich schon jetzt darauf, vor den Fans aufzulaufen und auf dem Platz alles zu geben, damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben.“

Mit Muja verpflichtet Atlas einen weiteren jungen Spieler mit Perspektive. Nach mehreren Vertragsverlängerungen und Neuzugängen setzt der Regionalliga-Aufsteiger damit seinen Kurs fort, auf Tempo, Variabilität und entwicklungsfähige Akteure zu setzen.