Atlantik 97 zieht Oliver Koch dauerhaft zur Ersten hoch BFSV Atlantik 97 nimmt Oliver Koch fest in den Kader der 1. Herren auf. Nach der Auflösung der zweiten Mannschaft hatte er bereits regelmäßig mit dem Bezirksliga-Team trainiert. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Neuigkeiten von Atlantik. – Foto: red/KI

Der BFSV Atlantik 97 setzt bei seiner Kaderplanung für die neue Saison auch auf interne Lösungen. Oliver Koch gehört künftig fest zur 1. Herren und erhält damit nach der Auflösung der zweiten Mannschaft eine dauerhafte Perspektive im Bezirksliga-Kader.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Koch hatte schon zu Beginn des Jahres regelmäßig mit der Mannschaft trainiert und in der vergangenen Saison seine ersten Einsatzminuten gesammelt. Nun wird der bisherige Spieler der Zweiten offiziell in den Kader aufgenommen. Laut FuPa-Datenbank kam er bislang auf 14 dokumentierte Partien und zwei Treffer. In der Spielzeit 2025/26 wurde er einmal für Atlantiks 1. Herren in der Bezirksliga eingesetzt. Koch kennt Mannschaft und Umfeld bereits Eine klassische Eingewöhnungsphase benötigt Koch nicht. Er kennt den Verein ebenso wie zahlreiche Mitspieler und war bereits in den Trainingsbetrieb der 1. Herren eingebunden. Nach dem Aus der zweiten Mannschaft hat er sich damit für eine weitere Chance bei Atlantik empfohlen.

Der Verein hebt vor allem seine Einsatzbereitschaft und seinen Ehrgeiz hervor. Koch soll den Konkurrenzkampf erhöhen und sich über die Vorbereitung weitere Spielanteile erarbeiten. Anders als bei einem externen Transfer besteht dabei kaum ein Risiko, dass die Integration Zeit benötigt. Auch der Spieler selbst verbindet mit dem Schritt große Vorfreude. „Ich bin mega glücklich, in der kommenden Saison für die 1. Herren auflaufen zu dürfen und freue mich riesig auf alles, was vor uns liegt“, erklärt Koch in den Vereinsmedien.