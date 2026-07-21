Atlantik 97 zieht Oliver Koch dauerhaft zur Ersten hoch

Der BFSV Atlantik 97 setzt bei seiner Kaderplanung für die neue Saison auch auf interne Lösungen. Oliver Koch gehört künftig fest zur 1. Herren und erhält damit nach der Auflösung der zweiten Mannschaft eine dauerhafte Perspektive im Bezirksliga-Kader.
Koch hatte schon zu Beginn des Jahres regelmäßig mit der Mannschaft trainiert und in der vergangenen Saison seine ersten Einsatzminuten gesammelt. Nun wird der bisherige Spieler der Zweiten offiziell in den Kader aufgenommen. Laut FuPa-Datenbank kam er bislang auf 14 dokumentierte Partien und zwei Treffer. In der Spielzeit 2025/26 wurde er einmal für Atlantiks 1. Herren in der Bezirksliga eingesetzt.
Eine klassische Eingewöhnungsphase benötigt Koch nicht. Er kennt den Verein ebenso wie zahlreiche Mitspieler und war bereits in den Trainingsbetrieb der 1. Herren eingebunden. Nach dem Aus der zweiten Mannschaft hat er sich damit für eine weitere Chance bei Atlantik empfohlen.
Der Verein hebt vor allem seine Einsatzbereitschaft und seinen Ehrgeiz hervor. Koch soll den Konkurrenzkampf erhöhen und sich über die Vorbereitung weitere Spielanteile erarbeiten. Anders als bei einem externen Transfer besteht dabei kaum ein Risiko, dass die Integration Zeit benötigt.
Auch der Spieler selbst verbindet mit dem Schritt große Vorfreude. „Ich bin mega glücklich, in der kommenden Saison für die 1. Herren auflaufen zu dürfen und freue mich riesig auf alles, was vor uns liegt“, erklärt Koch in den Vereinsmedien.
Besonders wichtig ist für Koch, dass er in der Mannschaft auf viele vertraute Gesichter trifft. „Besonders freue ich mich darauf, mit vielen Jungs zusammenzuspielen, die ich schon seit Jahren kenne und mit denen ich mich super verstehe“, sagt er.
Die Aufnahme in den festen Kader versteht Koch gleichzeitig als Verpflichtung. „Jetzt heißt es, hart zu arbeiten, alles für das Team zu geben und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen. Ich bin dankbar für das Vertrauen und werde alles dafür tun, meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen.“
Für Atlantik ist die Personalie auch ein Zeichen dafür, Spielern aus den eigenen Reihen eine Perspektive zu geben. Koch erhält nach seinen ersten Einsatzminuten nun die Gelegenheit, sich dauerhaft im Bezirksliga-Team zu beweisen. Der Übergang hat bereits begonnen, in der neuen Saison soll der nächste Schritt folgen.
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