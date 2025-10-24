Atila kämpft sich bei 04/19 aus der Delle

In der Oberliga haben für den FC Büderich Jimmy Can Atila (65 Spiele, drei Tore, fünf Assists) und Armin Deljkovic (32 Spiele, sechs Tore, sieben Assists) vor ihrem Wechsel zu Ratingen 04/19 in diesem Sommer ihre Entwicklung vorangetrieben, am Freitag (19.30 Uhr) empfangen sie nun ihren Ex-Klub. Für ihren aktuellen Trainer Damian Apfeld kein Problem: „Es ist für die Jungs mittlerweile auch normal, dass sie in derselben Spielklasse auch mal auf einen Ex-Klub treffen. Das macht sie jetzt nicht nervös oder beschäftigt sie sehr.“

Dennoch – beide sind durchaus schon Stammspieler nach den ersten zehn Oberliga-Partien für die Ratinger. Deljkovic hat 702 von 900 möglichen Spielminuten in der Liga absolviert: Nur in Meerbusch blieb er ohne Einsatz, stand ansonsten in acht Partien in der Startelf und wurde einmal eingewechselt – am vergangenen Samstag in Biemenhorst, wo er in knapp unter 30 Minuten beim 6:1-Erfolg prompt zwei Tore vorbereitete. Deljkovic hatte die Saison in der Abwehr begonnen, kann seine Offensivqualitäten aber im gesamten Mittelfeld zeigen. Ein Tor und drei Assists hat er in der Liga bislang beisammen, hinzu kommen drei Tore und eine Vorlage in der ersten Niederrheinpokal-Runde beim 16:0-Kantersieg in Sterkrade.

Wenn man es genau nimmt, ist es für beide auch bereits das zweite Treffen mit einem ehemaligen Klub, denn sein erstes Senioren-Oberligaspiel machte Atila in der Saison 2022/23 für den TSV Meerbusch, bei dem die Ratinger vor einem Monat mit dem 22-Jährigen in der Startelf 3:1 gewannen. Und Deljkovic feierte seine Oberliga-Premiere in der Spielzeit 2023/24 im Trikot des VfB 03 Hilden, wo der heute 20-Jährige am ersten Spieltag der aktuellen Saison beim wilden 5:4-Auswärtssieg von 04/19 zum zwischenzeitlichen 4:3 getroffen hatte. Beim 0:2 im Achtelfinale des Niederrheinpokals gegen Hilden saß Deljkovic dagegen 90 Minuten auf der Bank.

Atila wiederum hat als Linksverteidiger in der Regel die Nase vorn vor Slone Matondo, der aktuell – wie auch in weiten Teilen der Vorbereitung – angeschlagen fehlt. 633 von jenen 900 möglichen Spielminuten sammelte Atila bislang in der Oberliga, in Biemenhorst gelang ihm seine erste Torbeteiligung für 04/19: Den Ball, den er auf Sven Kreyer spielte, nahm der Stürmer an der Strafraumgrenze mit dem ersten Kontakt an, legte ihn sich mit dem zweiten an seinem Gegenspieler vorbei und versenkte ihn mit dem dritten rechts unten im Kasten – ein starkes Tor.

Atila im Pokal wieder an der Reihe

Das wird auch Atila gut getan haben, der 22-Jährige hatte davor etwas durchgehangen. Beim 0:1 in Baumberg war er erst in den letzten Minuten eingewechselt worden, beim 3:2 gegen Sonsbeck blieb er komplett draußen – Matondo, der beim 5:0 gegen den 1. FC Kleve sein erstes Saisontor erzielt hatte, machte stattdessen viel Betrieb auf der linken Abwehrseite. Dann zog er sich aber die Blessur zu, im Pokalspiel gegen Hilden war also Atila wieder gefordert und sah einige Male nicht gut aus gegen die Wucht, die der Kontrahent entfaltete. Es folgte dafür eine blitzsaubere Vorstellung über die komplette Spieldauer in Biemenhorst samt erster Torbeteiligung.

Apfeld ordnet ein: „Jimmy hatte eine kleine Delle drin – das ist aber etwas, das ganz normal ist aufgrund der vielen Spiele, die er inklusive der Vorbereitung absolviert hat. Das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Und dann hat er in Biemenhorst ein gutes Spiel gemacht, und ich bin davon überzeugt, dass er das auch am Freitagabend gegen Büderich tun wird.“

Das wird gegen den Tabellensiebten auch nötig sein, denn der hat seine jüngsten vier Pflichtspiele allesamt gewonnen – unter anderem gegen den VfB 03 Hilden am vergangenen Sonntag 4:2. Den Büderichern ist auch bereits ein 4:1-Heimsieg über den KFC Uerdingen gelungen, dem nächsten Gegner der Ratinger also. Die werden dorthin zwar so oder so am Freitag in einer Woche als Tabellenführer reisen, doch ob der Vorsprung dann immer noch fünf Punkte beträgt oder geschmolzen ist, hängt auch am Heimspiel von 04/19 gegen den FCB an diesem Freitag. „Das wird keine einfache Aufgabe für uns“, weiß Apfeld.