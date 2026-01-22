 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
In Tönisvorst können sich Teams ab Januar gezielt auch athletisch auf die neue Saison vorbereiten.
In Tönisvorst können sich Teams ab Januar gezielt auch athletisch auf die neue Saison vorbereiten. – Foto: Performance Center (mit KI)

Athletik Performance Center in Tönisvorst ist eröffnet

Seit Jahresbeginn können nicht nur Fußballvereine den Kraftraum in den Räumlichkeiten von Peakz Padel Tönisvorst zur Verbesserung der athletischen Grundlagen nutzen.

Kürzlich hat in Tönisvorst mit Peakz Padel eine neue Location mit zehn Padel-Courts eröffnet (hier mehr dazu lesen), ab dem neuen Jahr 2026 gibt es dort in den Räumlichkeiten eine weitere Option, die speziell auch für Fußball-Teams in der Vorbereitung, aber natürlich auch während des Spielbetriebs eine spannende Option ist. Denn im Athletik Performance Center Tönisvorst können künftig die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt werden.

Was ihr im Athletik Performance Center Tönisvorst erwarten dürft

Doch was erwartet Euch genau in Tönisvorst? Einstellen dürft ihr euch auf professionelles Athletiktraining auf höchstem Niveau – für Einzelsportler und Mannschaften. Dabei spielt es auch keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt der Vorbereitung oder Saison ihr einsteigt, weil in jedem Fall die Einheiten individuell angepasst werden. Es erwartet die Interessierten:

  • Individuelles Athletiktraining für Altersgruppen von 12 bis 99 Jahren
  • Betreuung durch erfahrene Coaches aus dem Amateur- und Profisport
  • Training nach Absprache – täglich möglich
  • Maßgeschneiderte Einheiten für Profis, Nachwuchstalente und ambitionierte Sportler

Individuelles Training für jede Zielstellung

Fußballteams sind dabei auch nur eine der möglichen Zielgruppen, auf die das Ganze zugeschnitten werden kann. Auch für Padel-Spieler, Handballer oder weitere Sportarten ist eine gezielte Athletik-Planung möglich. Gerne ist jeder eingeladen, sich in Tönisvorst eine Einheit vom eigenen Expertenteam des Performance Centers gestalten zu lassen.

– Foto: Athletik Performance Center

Sven, der Clubmanager von Peakz Padel und lizensierter Trainer, ist übrigens bei den Fußballern im Kreis Kempen-Krefeld und Umgebung kein Unbekannter. Viele Jahre war er selbst als Torhüter aktiv, und aktuell steht er als Trainer der Zweitvertretung des VfL Tönisberg als Herbstmeister an der Tabellenspitze der Kreisliga B. Und nicht nur deshalb weiß er, dass diese Trainingskomponente den Unterschied machen kann. Ab Januar steht Euch diese neue Option also für die Vorbereitung auf die Rückrunde zur Verfügung.

Fragen und Infos gerne via WhatsApp an 015563643834.

>>> Sven Locke bei FuPa

