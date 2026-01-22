Athletik Performance Center in Tönisvorst ist eröffnet

Kürzlich hat in Tönisvorst mit Peakz Padel eine neue Location mit zehn Padel-Courts eröffnet (hier mehr dazu lesen), ab dem neuen Jahr 2026 gibt es dort in den Räumlichkeiten eine weitere Option, die speziell auch für Fußball-Teams in der Vorbereitung, aber natürlich auch während des Spielbetriebs eine spannende Option ist. Denn im Athletik Performance Center Tönisvorst können künftig die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt werden.
Doch was erwartet Euch genau in Tönisvorst? Einstellen dürft ihr euch auf professionelles Athletiktraining auf höchstem Niveau – für Einzelsportler und Mannschaften. Dabei spielt es auch keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt der Vorbereitung oder Saison ihr einsteigt, weil in jedem Fall die Einheiten individuell angepasst werden. Es erwartet die Interessierten:
Fußballteams sind dabei auch nur eine der möglichen Zielgruppen, auf die das Ganze zugeschnitten werden kann. Auch für Padel-Spieler, Handballer oder weitere Sportarten ist eine gezielte Athletik-Planung möglich. Gerne ist jeder eingeladen, sich in Tönisvorst eine Einheit vom eigenen Expertenteam des Performance Centers gestalten zu lassen.
Sven, der Clubmanager von Peakz Padel und lizensierter Trainer, ist übrigens bei den Fußballern im Kreis Kempen-Krefeld und Umgebung kein Unbekannter. Viele Jahre war er selbst als Torhüter aktiv, und aktuell steht er als Trainer der Zweitvertretung des VfL Tönisberg als Herbstmeister an der Tabellenspitze der Kreisliga B. Und nicht nur deshalb weiß er, dass diese Trainingskomponente den Unterschied machen kann. Ab Januar steht Euch diese neue Option also für die Vorbereitung auf die Rückrunde zur Verfügung.
Fragen und Infos gerne via WhatsApp an 015563643834.