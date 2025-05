Athletik-Camp in Walldorf Anpfiff ins Leben +++ Fit durch die Pfingstferien

In der zweiten Woche der Pfingstferien bietet Anpfiff ins Leben in Walldorf ein Athletik-Camp für Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2012 an. Das Camp findet an drei Vormittagen – dem 16., 18. und 20. Juni 2025 – jeweils von 9 bis ca. 12.30 Uhr statt.