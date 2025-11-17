Atemberaubende Aufholjagd des TSV Wittlingen, FC Sonnenbühl mit 12:2

FC Engstingen – TSV Holzelfingen 1:3

Vor 480 Zuschauern setzte sich der TSV Holzelfingen verdient durch. Philipp Louis Kunkel brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, ehe Oliver Koch (39.) kurz vor der Pause erhöhte. Direkt nach Wiederbeginn erzielte Jason-Lucca Reiff (51.) das 0:3. Engstingen stemmte sich gegen die Niederlage und kam spät durch Silas Schmitt (90.) zum Anschluss, doch mehr war nicht drin.

TuS Metzingen II – SG Steinhilben/Trochtelfingen 1:3

Simon Uhland traf früh zum 0:1 (13.), doch TuS Metzingen II blieb im Spiel und glich durch einen von Mert Dökmen verwandelten Foulelfmeter (54.) aus. Nach einer Roten Karte gegen Yunus Selcuk Güngör (74.) nutzte die SG die Überzahl: Florid Avdyli traf erst in der 85. Minute und legte in der 90. Minute den zweiten Treffer nach. Ein später Auswärtssieg.

SV Würtingen – SV Hülben 0:5

SV Hülben dominierte klar: Ein Eigentor von Dennis Bauer (10.) eröffnete den Torreigen, ehe Nick Kuchenbecker (33., 50.) mit einem Doppelpack nachlegte. Christian Locher (70.) und Leonel Buck (74.) erhöhten weiter. Würtingen konnte offensiv kaum Akzente setzen.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – TSG Münsingen 9:0

Ein Torfestival der Gastgeber: Robin Siefert (3.) eröffnete, Alexander Dank (24.) legte nach. Sven Däubler traf per Foulelfmeter (43.). Nach der Pause lief der SG-Express heiß: Fabian Kloker (65.), Adrian Steinhart (65.), Moritz Schrade (75.), Steffen Tress (76.), Jakob Schmid (80.) und erneut Sven Däubler per Strafstoß (86.) sorgten für ein historisches 9:0.

SV Lautertal 2017 – SV Auingen 1:1

Auingen ging durch Michael Baltrusch in der 35. Minute in Führung. Lautertal drängte spät und wurde belohnt: Luis Grebitus traf in der 88. Minute zum verdienten Ausgleich. Insgesamt ein gerechtes Remis.

SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – SV Bremelau 1:1

Bremelau erwischte den besseren Start und ging durch Michael Leicht (5.) früh in Führung. Die SGM kämpfte sich zurück und kam in der 76. Minute durch Martin Fischer zum Ausgleich. Eine ausgeglichene Partie ohne Sieger.

FV Bad Urach – TSV Wittlingen 4:5

Ein spektakuläres Torspektakel: Der FV Bad Urach führte durch David Gressel (37.), Ernad Mahic (41.) und zwei Treffer von Hadi Omeirat (43., 46.) schon mit 4:0. Doch Wittlingen startete eine unglaubliche Aufholjagd: Sascha Schmidt (50., 57.), Ricco Seiffert (69.) und Niklas Mayer (70.) glichen innerhalb von 20 Minuten aus. David Baisch (77.) drehte das Spiel schließlich komplett. Ein atemberaubendes 4:5!

FC Sonnenbühl – FC Lichtenstein 12:2

Sonnenbühl bot ein Offensivspektakel sondergleichen: Paul Raach (3., 23., 48.), Nick Biesinger (10., 35., 57.), Manuel König (20. Foulelfmeter, 67.), Hannes Grauer (42.), Tom Seiz (62.), Emanuel Mader (78.) und Sebastian Hascher (82.) trafen für die Gastgeber. Lichtenstein verkürzte zweimal (47., 64.), blieb aber chancenlos. Ein überragender Auftritt des FC Sonnenbühl.