Allgemeines
Atemberaubende Aufholjagd des TSV Wittlingen, FC Sonnenbühl mit 12:2

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

FC Engstingen – TSV Holzelfingen 1:3
Vor 480 Zuschauern setzte sich der TSV Holzelfingen verdient durch. Philipp Louis Kunkel brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, ehe Oliver Koch (39.) kurz vor der Pause erhöhte. Direkt nach Wiederbeginn erzielte Jason-Lucca Reiff (51.) das 0:3. Engstingen stemmte sich gegen die Niederlage und kam spät durch Silas Schmitt (90.) zum Anschluss, doch mehr war nicht drin.

TuS Metzingen II – SG Steinhilben/Trochtelfingen 1:3
Simon Uhland traf früh zum 0:1 (13.), doch TuS Metzingen II blieb im Spiel und glich durch einen von Mert Dökmen verwandelten Foulelfmeter (54.) aus. Nach einer Roten Karte gegen Yunus Selcuk Güngör (74.) nutzte die SG die Überzahl: Florid Avdyli traf erst in der 85. Minute und legte in der 90. Minute den zweiten Treffer nach. Ein später Auswärtssieg.

SV Würtingen – SV Hülben 0:5
SV Hülben dominierte klar: Ein Eigentor von Dennis Bauer (10.) eröffnete den Torreigen, ehe Nick Kuchenbecker (33., 50.) mit einem Doppelpack nachlegte. Christian Locher (70.) und Leonel Buck (74.) erhöhten weiter. Würtingen konnte offensiv kaum Akzente setzen.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – TSG Münsingen 9:0
Ein Torfestival der Gastgeber: Robin Siefert (3.) eröffnete, Alexander Dank (24.) legte nach. Sven Däubler traf per Foulelfmeter (43.). Nach der Pause lief der SG-Express heiß: Fabian Kloker (65.), Adrian Steinhart (65.), Moritz Schrade (75.), Steffen Tress (76.), Jakob Schmid (80.) und erneut Sven Däubler per Strafstoß (86.) sorgten für ein historisches 9:0.

SV Lautertal 2017 – SV Auingen 1:1
Auingen ging durch Michael Baltrusch in der 35. Minute in Führung. Lautertal drängte spät und wurde belohnt: Luis Grebitus traf in der 88. Minute zum verdienten Ausgleich. Insgesamt ein gerechtes Remis.

SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – SV Bremelau 1:1
Bremelau erwischte den besseren Start und ging durch Michael Leicht (5.) früh in Führung. Die SGM kämpfte sich zurück und kam in der 76. Minute durch Martin Fischer zum Ausgleich. Eine ausgeglichene Partie ohne Sieger.

FV Bad Urach – TSV Wittlingen 4:5
Ein spektakuläres Torspektakel: Der FV Bad Urach führte durch David Gressel (37.), Ernad Mahic (41.) und zwei Treffer von Hadi Omeirat (43., 46.) schon mit 4:0. Doch Wittlingen startete eine unglaubliche Aufholjagd: Sascha Schmidt (50., 57.), Ricco Seiffert (69.) und Niklas Mayer (70.) glichen innerhalb von 20 Minuten aus. David Baisch (77.) drehte das Spiel schließlich komplett. Ein atemberaubendes 4:5!

FC Sonnenbühl – FC Lichtenstein 12:2
Sonnenbühl bot ein Offensivspektakel sondergleichen: Paul Raach (3., 23., 48.), Nick Biesinger (10., 35., 57.), Manuel König (20. Foulelfmeter, 67.), Hannes Grauer (42.), Tom Seiz (62.), Emanuel Mader (78.) und Sebastian Hascher (82.) trafen für die Gastgeber. Lichtenstein verkürzte zweimal (47., 64.), blieb aber chancenlos. Ein überragender Auftritt des FC Sonnenbühl.

Kreisliga A2:

SV Walddorf II – Young Boys Reutlingen U23 II 3:2
Walddorf II drehte nach frühem Rückstand das Spiel. Eimen Zalloumi brachte die Young Boys Reutlingen U23 II in der 18. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Lukas Jakob in der Nachspielzeit (45.+1) aus. Nach dem Seitenwechsel traf Kevin Gregor Borek erst per Foulelfmeter (52.) und später erneut (73.) zum 3:1. Ahmad Allaham machte es mit seinem Treffer in der 86. Minute noch einmal spannend, doch Walddorf II brachte den Sieg über die Zeit.

TSV Mähringen – GSV Hellas Reutlingen 2:2
Muhammet Talha Güney brachte Mähringen in der 29. Minute in Führung. Nach der Pause schlug Hellas zurück: Christos Kapnopolus traf zum 1:1 (60.), Philipp Jerch drehte das Spiel kurz vor Schluss (87.). Doch Mähringen gab nicht auf – Rasid Demirel traf in der 90. Minute zum 2:2-Endstand. Ein intensives, ausgeglichenes Duell.

Anadolu SV Reutlingen – VfL Pfullingen III 6:2
Der Anadolu SV Reutlingen zeigte sich in Torlaune. Onur Seyhan eröffnete in der 26. Minute, Semih Özdemir legte in der 39. Minute nach. Ioannis Zotos verkürzte in der Nachspielzeit (45.+1), doch Martin Samet stellte kurz nach Wiederbeginn (48.) den alten Abstand her. Turgay Yazici (70.) erhöhte, bevor Atakan Ates per Foulelfmeter (73.) für den VfL traf. In der Schlussphase legte Turgay Yazici (80.) nach, ehe Onur Seyhan (81.) den 6:2-Endstand markierte.

SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen – TSV Eningen unter Achalm 1:2
Vor 50 Zuschauern ging die SG durch Noah Mauser in der 15. Minute in Führung. Steve Jäth traf in der 68. Minute zum Ausgleich, und nur sechs Minuten später erzielte Tim Jaeth (74.) das 1:2. Die SG drängte in der Schlussphase, doch Eningen brachte den Auswärtssieg ins Ziel.

TuS Metzingen – TSV Oferdingen 4:0
Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brach Metzingen in der zweiten Halbzeit durch. Serhan Sahin eröffnete in der 54. Minute, Nico Molnar erhöhte in der 62. Minute. Nur drei Minuten später traf Ilias Klimatsidas (65.), ehe erneut Serhan Sahin (88.) den 4:0-Endstand herstellte. Eine starke Vorstellung der Gastgeber.

TSV Sondelfingen – SV Degerschlacht 1:4
Degerschlacht spielte effizient und konsequent. Luka Brendle traf früh (9.), bevor der TSV lange dagegenhielt. Doch in der Schlussphase schlug der SVD entscheidend zu: Simon Schmidt (72.) und Tim Löffler (75.) erhöhten, ehe erneut Simon Schmidt (84.) traf. Lawen Chalak verkürzte spät per Foulelfmeter (89.), doch am klaren Auswärtssieg änderte das nichts.

Kreisliga A3:

TSV Ofterdingen II – SG Kiebingen/Bühl 1:3
Die SG Kiebingen/Bühl erwischte den besseren Start: Luca Bäurle traf bereits in der 4. Minute zur Führung. Lange blieb die Partie offen, ehe Luca Bäurle in der 74. Minute seinen Doppelpack schnürte. Jonas Walker brachte Ofterdingen II in der 79. Minute kurzzeitig zurück, doch Nico Gugel entschied das Spiel in der 87. Minute zugunsten der Gäste.

TSV Lustnau – TSV Hagelloch 3:1
Lustnau stellte früh die Weichen: Tom Rinderknecht (20.) und Bekai Jagne (23.) erzielten eine schnelle 2:0-Führung. Hagelloch kämpfte sich durch Julian Wehner (72.) zurück ins Spiel, doch in der Nachspielzeit machte Onur Kececi (90.+2) alles klar. Ein souveräner Heimsieg des TSV Lustnau.

Sportfreunde Dußlingen – FC Rottenburg II 5:2
Dußlingen zeigte eine bärenstarke Anfangsphase: Mithat Kök traf in der 7. und 20. Minute, dazwischen erhöhte Remy Behnke (18.). Mario Lukic stellte in der 37. Minute bereits auf 4:0. Rottenburg II kam spät durch Enrico Manca (77.) und Taylan Canpolat (85.) heran, doch Patrick Hähl setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Eine klare Angelegenheit für die Sportfreunde.

SG Mössingen/Belsen – TSV Dettingen/Rottenburg 1:3
Dettingen/Rottenburg zeigte sich vor der Pause eiskalt: Lukas Widmann (37.) und Riccardo Carili (44.) trafen zur 0:2-Führung. Stefan Mader brachte Mössingen/Belsen in der 54. Minute zurück, doch nach der Roten Karte gegen Demir Deliu (68.) fehlte die Kraft für eine Wende. Jonas Wiest (90.) setzte den Schlusspunkt zum 1:3.

SV Wurmlingen – SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau 4:0
Wurmlingen bot eine abgeklärte Leistung. Shane Führmann eröffnete in der 25. Minute, bevor Daniel Schmieder mit einem Doppelpack (75., 78.) das Spiel entschied. In der Nachspielzeit erhöhte Steffen Haug (90.+2) auf 4:0. Ein deutlicher Heimsieg.

SG Poltringen/Pfäffingen – SV Neustetten 1:1
Neustetten ging spät durch Bastian Schimpf (73.) in Führung. Poltringen/Pfäffingen drängte in der Schlussphase und wurde in der 90.+3 Minute belohnt: Malte Stauß traf zum 1:1. Ein gerechtes Remis in einer ausgeglichenen Partie.

SV Wendelsheim – TV Derendingen II 3:4
Wendelsheim schien nach Treffern von Moritz Maul (6., 45.) und Samuel Lindner (25.) bei einer 3:0-Führung klar auf Kurs. Doch Derendingen II drehte im zweiten Durchgang fulminant auf: Daniel Marx (45.), Joel Hofele (62.) und Simon Palle Köder (70.) glichen aus. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Manuel Brunnenmiller (73.) verlor Wendelsheim die Kontrolle, und Ayub Mahra traf in der 86. Minute zum 3:4. Ein spektakulärer Auswärtssieg.

SV Hirrlingen – VfB Bodelshausen 2:2
Bodelshausen ging durch Tobias Herbansky (54.) und Matthias Schmid (59.) mit 0:2 in Führung. Doch Hirrlingen kämpfte vehement: Philip Daub (76.) leitete die Aufholjagd ein, Maurice Cabon (87.) traf zum verdienten 2:2. Ein hart erkämpfter Punkt für den SVH.

