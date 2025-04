„Atemberaubend“ – Fallrückzieher besiegelt Aichs nächste Niederlage

Aich – Mit 0:3 (0:1) verlor das Team von FCA-Trainer Marcel Aue gegen den Tabellenfünften. Die Penzberger benötigten allerdings etwas Anlaufzeit, bevor sie im Aicher Sportpark in Fahrt kamen. Der Aufsteiger aus Aich hatte nämlich durch Kapitän Florian Friedrich und Simon Wesinger die ersten Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Die Gäste fanden erst im Anschluss an einen Freistoß ins Spiel, als Jonas Kirschner das 1:0 besorgte (23.).

Und trotzdem kämpften die Aicher aufopferungsvoll weiter und erspielten sich noch einige Chancen. Penzberg hatte in der Folge zwar mehr Ballbesitz, aber so richtig überzeugend war es nicht, was die Gäste-Elf da auf den Platz brachte. Kurz vor der Pause konnten die Aicher und auch ihre Anhänger sogar jubeln, als Sebastian Nemecek per Kopf den Ausgleich erzielte. Doch die Freude währte nur kurz: Der Schiri-Assistent die Fahne wegen Abseits gehoben. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Halbzeitpause.

Mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“ zerstörte schließlich Murat Ersoy alle Hoffnungen der Aue-Elf auf etwas Zählbares, als der Penzberger mit einem „atemberaubenden“ Fallrückzieher, wie es Aue ausdrückte, das 2:0 markierte. Die Begegnung war damit nach 65 Minuten entschieden, zumal die Aicher Stürmer wieder einmal viele Chancen ungenutzt verstreichen ließen. Insbesondere Kapitän Friedrich hätte noch stundenlang spielen können, meinte Aue, ohne den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Und auch der eingewechselte Winter-Neuzugang Marcel Eder scheiterte in einer Eins-gegen-Eins-Situation am Penzberger Keeper. Mit dem 3:0 durch Franz Fischer war die Partie nach 71 Minuten dann endgültig entschieden. (Dieter Metzler)