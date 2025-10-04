Gegen die SG Weinheim/Heimersheim verlor Ataspor Worms (im Bild Doguscan Keles, Ahmet Sen und Keeper Myumyun Beysim) Ende August 1:6. Am Ball: Yves Köhler. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

Ataspor Worms steckt im Wandel Die Retter im Sommer kamen zu spät, um einen wettbewerbsfähigen A-Klassen-Kader zusammenzustellen

Worms. Beim Blick auf die Tabelle der A-Klasse Alzey-Worms wird deutlich: Ataspor Worms kündigt sich als erster Absteiger an. Aus acht Spielen erst ein Sieg, dazu die desaströs wirkende Tordifferenz von 5:64 Treffern. Zu allem Überfluss wurde vergangenen Sonntag das Punktspiel gegen die SG Schwarz-Weiß Mauchenheim/Freimersheim abgesagt - Personalmangel. Da drängt sich die Frage auf, ob dieser Klub, der im Sommer vorm Kollaps stand, die Runde überhaupt übersteht.

Kadir Akcesme, den zweiten Vorsitzenden des Vereins, beschäftigt dieser Gedanke auch. „Wir müssen uns in die Winterpause retten", sagt der 37-Jährige. Dann, ist er sicher, wird der Kader konkurrenzfähig werden. Viele Freunde und Bekannte aus seinem fußballaffinen Umfeld, so erzählt er, fänden gut, was unter der neuen Vereinsführung bei Ataspor passiere. Sie kündigten an, in der Winterpause zu den Wormsern zu stoßen. „Dann wird sich die Konkurrenz wundern, welche Qualität wir auf dem Platz haben", frohlockt der frühere Fußballer vom FV Biblis und dem VfR Bürstadt.

Noch aber leckt Ataspor Worms an den Wunden der Vergangenheit. Der türkische Traditionsverein stand in der Sommerpause ohne Vorstand da. Viele Spieler des Bezirksliga-Absteigers hatten den Klub schon verlassen, als Kadir Akcesme und seine Vorstandsgefährten in die Bresche sprangen. Mit Ahmet Sen fand sich ein Fußballer, der sich intensiv mit Ataspor identifiziert, und die Herzenssache des Vorstands, Ataspor Worms nicht kaputtgehen zu lassen, teilte. Gemeinsam schafften sie, dass wenigstens eine Handvoll Fußballer mit Erfahrung beim Bezirksliga-Absteiger blieben. Den bis heute noch überschaubaren Kader füllte der Verein „mit mehreren jungen Freizeitkickern auf“. Die gäben ihr Bestes, lobt Akacesme. Darüber hinaus schaue der Klub nach weiteren Interessenten, die in seiner Gemeinschaft Fußball spielen wollen: „Jeder ist bei uns willkommen. Mitbringen muss man nur Disziplin und die Bereitschaft zur Fairplay“, sagt der Zweite Vorsitzende, der von einem Neuanfang bei Ataspor spricht. Ihm geht es darum, dass Ataspor nachhaltig gesund ist, sportlich möglichst im Bereich der A-Klasse unterwegs und ein wertgeschätzter Teil der rheinhessischen Fußball-Community ist. Was vor seiner Zeit war, interessiere nicht.