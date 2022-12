Ataspor-Doppelpack in Pfeddersheim kommt zu spät TSG II gewinnt Wiederholungsspiel mit 3:2

PFEDDERSHEIM . Das am 14. Spieltag in der A-Klasse Alzey-Worms abgebrochene Spiel, zwischen der TSG Pfeddersheim II und Ataspor Worms, wurde am Donnerstagabend wiederholt. Die TSG-Zweite ging dabei mit 3:2 als Sieger (3:0) vom Platz. „Wir haben in der ersten Halbzeit dominiert, haben es aber versäumt mehr Tore zu machen und für klare Verhältnisse zu sorgen“, berichtet TSG-Trainer Björn Miehe.