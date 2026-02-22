Atalan trifft doppelt, Prior Bautista feiert Torpremiere

– Foto: Andreas Harneit

Der 1. FC Wunstorf hat den 20. Spieltag der Landesliga Hannover mit einem deutlichen 5:0-Erfolg gegen den VfR Germania Ochtersum eröffnet. Es war zugleich das erste ausgetragene Punktspiel nach der witterungsbedingten Pause am vergangenen Wochenende. Bereits das Hinspiel Ende August hatte Wunstorf mit dem gleichen Ergebnis für sich entschieden.

Zu Beginn tat sich die Mannschaft von Trainer Naim Gasmi noch schwer. „Nach der langen Winterpause war uns allen bewusst, dass es kein Selbstläufer werden würde und genau das hat sich in den ersten 15 Minuten auch gezeigt“, erklärte der Coach. „Man hat die wenigen Testspiele gemerkt, es war förmlich etwas Sand im Getriebe.“ Zwar übernahm Wunstorf mit zunehmender Spielzeit die Spielkontrolle, klare Torchancen blieben im ersten Durchgang jedoch selten. „Wir hatten viele Spielanteile und haben das Geschehen kontrolliert, aber konnten uns im ersten Durchgang nur zwei wirklich hochkarätige Torchancen erarbeiten.“ Ochtersum hielt mit großem Einsatz dagegen. „Die Ochtersumer haben maximal fair gespielt, leidenschaftlich verteidigt und immer versucht über Konter zu agieren.“

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der Gastgeber deutlich zielstrebiger. „In der Halbzeit haben wir dann eins, zwei Stellschrauben in unserem System angepasst. Die Jungs sind hochmotiviert und mit deutlich mehr Tempo aus der Kabine gekommen.“ Die Wirkung zeigte sich sofort. „Das 1:0 direkt nach Wiederanpfiff durch Tugrancan Singin hat uns in die Karten gespielt.“ Vorausgegangen war ein Zuspiel von Daniel Stojanov auf den in die Tiefe startenden Zeki Döşemeci.