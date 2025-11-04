Symbolbild 1.FC Wunstorf – Foto: Patrice König

Atalan-Doppelpack bringt Wunstorf auf Platz drei Der 1. FC Wunstorf gewinnt beim TSV Barsinghausen dank zweier Treffer seines Torjägers. Trainer Gasmi lobt sein Mittelfeldduo Aydemir und Hungier.

Am 15. Spieltag der Landesliga Hannover feierte der 1. FC Wunstorf beim TSV Barsinghausen einen 2:0-Auswärtssieg. Xelat Atalan erzielte beide Treffer und baute seine Führung in der Torjägerliste auf insgesamt 19 Treffer aus. Durch den Erfolg kletterte Wunstorf auf den dritten Tabellenplatz, während Barsinghausen die fünfte Niederlage in Serie kassierte.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr TSV Barsinghausen Barsinghause 1. FC Wunstorf FC Wunstorf 0 2 Abpfiff „Wir haben von der ersten Minute an die Kontrolle über das Spiel übernommen und uns fest vorgenommen, über ein hohes Tempo im Passspiel und eine saubere Ballrotation zu dominieren“, sagte FC-Trainer Naim Gasmi. Seine Mannschaft übernahm früh das Kommando, bestimmte den Ballbesitz und drängte den Gegner tief in die eigene Hälfte. „Uns war bewusst, dass mit dem TSV Barsinghausen ein zweikampfstarker und körperlich robuster Gegner auf uns wartet. Dementsprechend wollten wir das Spiel über Technik und Tempo gestalten.“

Wunstorf erspielte sich in der ersten Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten, ließ jedoch die Effizienz im Abschluss vermissen. „Leider hat es an der nötigen Kaltschnäuzigkeit und Effektivität im letzten Drittel gefehlt. Drei bis vier hochkarätige Möglichkeiten hätten wir besser nutzen müssen“, erklärte Gasmi. Eine Schlüsselszene verhinderte Abwehrspieler Enes Demirsoy: „Wie so oft im Fußball: Wenn man vorne die Chancen nicht macht, wird man hinten fast bestraft. In diesem Moment hat uns Enes Demirsoy mit einem unglaublichen 60-Meter-Sprint im Spiel gehalten, als er eine gefährliche Situation gegen Leon Büsing in unserem eigenen Strafraum bereinigt hat. Das war eine entscheidende Aktion.“ Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wunstorf das Tempo. „Zur zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, im letzten Drittel entschlossener aufzutreten und haben eine kleine taktische Anpassung vorgenommen, um mehr Tiefe in unser Spiel zu bringen. Diese Veränderung hat Wirkung gezeigt.“ Innerhalb von nur zwei Minuten sorgte Atalan für die Entscheidung: In der 66. Minute traf er zur Führung, kurz darauf erhöhte er auf 2:0.