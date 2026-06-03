At the End of the Storm, is a Golden Sky

An der SG Oftersheim vorbei zu kommen, wird der Maßstab in der Landesliga-Relegation sein. – Foto: Eric Barth

Bei kaum einem Wettbewerb liegen Himmel und Hölle so eng beieinander wie in der Relegation. Scheitert man, verkommen die Spiele oft zum unliebsamen Nachsitzen. Aber trägt man den Sieg davon, ist der Aufstieg noch besonderer, als er ohnehin schon ist. Glorreiche K.-o.-Siege vor Hunderten, manchmal sogar Tausenden Zuschauern schaffen Erinnerungen fürs Leben und finden nicht selten Einzug in die Annalen der Vereinsgeschichte. Die neutralen Beobachter lieben die Duelle sowieso.

Mit dabei: vier ganz besondere Teams. Sie treten in folgender Konstellation gegeneinander an: Samstag, 06.06.2026, 14 Uhr, Spielort beim SC Käfertal: Amicitia Viernheim - SG Oftersheim Samstag, 06.06.2026, 17 Uhr, Spielort beim SV Sinsheim: VfB Rauenberg - SV Treschklingen

Am Wochenende ist es wieder so weit. In ganz Deutschland starten die Schlussrunden unterschiedlichster Ligen. So auch in der Landesliga Rhein-Neckar.

Mit dem TSV Amicitia Viernheim muss ein absolutes Schwergewicht in die Relegation. Der Traditionsclub war lange Jahre Teil der Verbandsliga, spielte auch in dieser Runde eigentlich eine solide Landesligasaison. Die erreichten 39 Punkte hätten in den vergangenen Jahren fast immer sicher zum Klassenerhalt gereicht. Erst am letzten Spieltag rutschte das Team in die Relegation.

Nun muss sich der Club allerdings der schweren Situation stellen. Zusätzliche Herausforderung: Amicitia wird sich umstellen müssen. In der Liga eher Außenseiter, geht man nun als Favorit in die Spiele.

Hoffnung machen vor allem die Trainer. Mit Boris Busalt, früher lange Jahre Torwart des VfR Mannheim, sowie Ex-Profi Benjamin Waldecker hat man zwei absolute Experten auf der Bank. Auch der Teamgeist stimmt. Im letzten Rundenspiel gegen Bammental stemmte sich der TSV mit aller Macht gegen die drohende Verlängerungsrunde. Letztlich musste man sich aber der hohen Qualität des Gegners beugen. Nun gilt es, die letzten Reserven zu mobilisieren.

SG Oftersheim

Kreisliga Mannheim

Patrik Szarka ist der Mann, der im Falle eines Oftersheimer Aufstiegs einen Ehrenplatz in der Vereinsgeschichte bekommen müsste. Fünf Minuten vor Schluss traf der Spieler des MFC Lindenhof zum 1:1 gegen Olympia Neulußheim, Oftersheims Konkurrenten im Fernduell um den zweiten Platz. Damit sicherte er der SG die Relegation.

Jetzt dürfen sich die Hardtwälder berechtigte Hoffnungen auf die erste Landesligasaison seit 2010 machen. Denn der Kader hat es in sich:

Von Anfang an standen die Mannen von Christian Thome in der Spitzengruppe. Die homogene Truppe wird von Ausnahmekönnern wie dem langjährigen Verbandsligaakteur Roman Gabauer oder Torjäger Tristan Grün veredelt. Gegen Oftersheim anzutreten, wird für keine Mannschaft leicht. Mit zwei Top-Leistungen ist alles möglich

VfB Rauenberg

Kreisliga Heidelberg

Das Wiedererstarken des VfB Rauenberg ist eng mit den Namen Nico Hillenbrand und Manuel Kaufmann verbunden. Die beiden Trainer, die als Spieler beide Erfahrungen im Profibereich sammeln durften, haben die Mannschaft zu einem Spitzenteam geformt. Der VfB belegte fünf Jahre in Folge einen Platz unter den ersten vier. Mehr Spitzenteam geht nicht. Nun setzen die Mannberger zum großen Wurf an. „Wir wollen auf jeden Fall aufsteigen“, hatte Hillenbrand schon im März verkündet.

Ähnlich wie bei Treschklingen hat auch der VfB seine größten Namen im Sturm. Immerhin hat man mit Siaka Barete (22 Tore) und Moritz Höffner (20 Tore) zwei absolute Garanten für Tore. Entsprechend ist eine ähnliche Herangehensweise an das Halbfinale zu erwarten wie beim Gegner. Kompaktes Spiel und dann die eigene Offensivpower ausspielen. Alle im Verein sind heiß auf die erste Landesligasaison seit dem Abstieg 1997/98.

SV Treschklingen

Kreisliga Sinsheim

Der SV Treschklingen ist ein Urgestein der Kreisliga Sinsheim. Seit der Saison 2004/2005 spielt der SVT in Sinsheims höchster Liga. Unterbrochen von zwei Intermezzos in der Landesliga, 2006/07 und 2022/23. Es blieb aber in beiden Fällen bei einjährigen Ausflügen.Umso beachtlicher, dass sich das Team aus der gerade mal 900 Einwohner zählenden Nachbargemeinde Bad Rappenaus schon wieder für die Aufstiegsrunde qualifiziert hat.

Trainer Leotrim Aslani hat eine schlagkräftige Truppe gebaut und spielte mit dieser eine äußerst konstante Runde. Prunkstück des Teams bilden die Angreifer Endrit Kadrija und Sadik Yilmaz, die zusammen bereits 36 Tore erzielen konnten. Gelingt es der Truppe, ihre Geschlossenheit aufs Feld zu bringen, könnte sich der „sehr-kleine-Dorfclub“ zur nächsten Sensation aufschwingen.

"Unser Tipp zum Diskutieren:" FuPa Baden setzt auf einen Aufstieg der SG Oftersheim. Treschklingen müsste sich in der Kreisliga Sinsheim noch deutlicher abheben, als dass man ihnen gegen die Top-Teams aus Heidelberg und Mannheim wirklich gute Chancen einräumen würde. Der VfB Rauenberg hat sich an das Landesliganiveau herangepirscht. Für die Finalspiele fehlt aber noch die Erfahrung. Zwischen Viernheim und Oftersheim wird es ganz knapp. Aber die individuelle Qualität wird den Unterschied machen. Wir wünschen jedoch allen vier Teams das Beste und den größtmöglichen Erfolg!