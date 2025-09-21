ASV verliert in Altengamme: "Linie des Schiedsrichters war bodenlos"

Der SV Altengamme hat dem ASV Hamburg die erste Saisonniederlage beigebracht. Beim 2:0 (1:0) avancierte Paul Jens mit zwei Treffern zum entscheidenden Mann für die Elf von Trainer Matthias Wulff.

ASV-Coach Max Rosseburg zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht, sah aber auch Chancen seines Teams: „Wir haben das Spiel sehr gut begonnen, hatten viel Ballbesitz und die klar besseren Chancen. Altengamme hat tief gestanden und auf Konter gelauert. Auch in Unterzahl hatten wir noch Situationen, die wir hätten nutzen können.“

Rosseburg kritisierte die Schiedsrichterleistung, insbesondere in Bezug auf Baldes Platzverweis: „Er wurde über einen längeren Zeitraum gefoult, der Schiedsrichter pfiff nicht. Erst sehr spät kam es dann zum Nachtreten, das die Rote Karte nach sich zog.“ Generell zeigte er sich über die Linie des Schiedsrichters frustriert: „Unsere Spieler werden ständig gefoult, ohne dass Karten gezeigt werden. Fragt einer nach, gibt’s sofort Gelb. Diese Linie war bodenlos.“

Bereits vor dem Anpfiff hatte Rosseburg einen unguten Eindruck: Er sah, wie Schiedsrichter und ein Altengamme-Spieler Arm in Arm den Platz betraten. „Zunächst habe ich mir dabei nichts gedacht. Aber nach dem Spiel hat dieser Anblick bei mir ein ungutes Gefühl hinterlassen“, so der ASV-Trainer.

Zum Ende der Partie resümierte Rosseburg über die Situation: „Das sind Spiele, aus denen wir lernen müssen, definitiv einen kühlen Kopf zu bewahren. Es kann passieren, dass ein Schiedsrichter gegen uns ist – wir sind ASV, und vor allem wenn wir oben stehen, werden Gegner immer auf die Wunde drücken oder auf den Zeh treten. Wenn der Schiedsrichter dann nicht pfeift, müssen wir weiterspielen, auch wenn es ärgerlich ist."

Altengammes Coach Matthias Wulff lobte die Disziplin seiner Elf: „Wir haben uns bewusst tief gestellt, wollten dem Gegner das Leben schwer machen und auf die richtigen Momente warten und Nadelstiche setzen. Das war sehr konzentriert – und wir wurden belohnt.“ Für Wulff war es ein besonderer Tag: Er feierte am Spieltag seinen 43. Geburtstag und konnte den Sieg anschließend gemeinsam mit seinem Team auf dem Bergedorfer Oktoberfest feiern.



SV Altengamme – ASV Hamburg 2:0 (1:0)

SV Altengamme: Marco Fedgenhäuer, Marvin Behr, Erik Wegner, Niko Reimers, Jan Kohlepp, Max Böttcher (72. Noah Wegener), Jonas Friedrich Buck (83. Ole Dabelow), Christopher Ingo Peter Kleinert, Peer Wegner, David Toth (94. Daniel Wulff), Paul Dominik Jens - Trainer: Matthias Wulff

ASV Hamburg: Timo Grandt, Josiah-Frimpong Basoah, Nikolas Steinbeck (46. Jimmy Rantz), Soleiman Kazizada, Baris Gaik (46. Benedict Hwidie), Serhat Cayir, Malang Lamin Jawla (72. Oscar Amankwaah), Yurii Sachko, Hischem Metidji, Jose Adulai Balde, Mike Jürgen Niedermeyer - Trainer: Kent Philip Pettersson - Trainer: Max Lawrence Somuah Rosseburg

Schiedsrichter: Andre Heinrich (Hamburg)

Tore: 1:0 Paul Dominik Jens (34.), 2:0 Paul Dominik Jens (90.+3)

Rot: Jose Adulai Balde (77./ASV Hamburg/Nachtreten)

Gelb-Rot: Oscar Amankwaah (87./ASV Hamburg/Foulspiel)



