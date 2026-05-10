ASV überspringt nächsten Stolperstein von Ralph Strobl · Heute, 21:49 Uhr · 0 Leser

Michelfeld stellt auswärts früh die Weichen, legt nach und kassiert noch einen Gegentreffer – Aufstiegs-Relegation nun greifbar nahe – schönes sonniges Mai-Wetter (20 bis 22 Grad, gute Gäste-Fan-Base bei „Zuschauer-Krösus“ der Liga (bisher Schnitt 154, im einzelnen 75 bis 250) – verlegtes Vorrunden-Match am 14. März 0:2 für Wichsenstein/Bieberbach Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

25./vorletzter Spieltag

Sonntag, 10. Mai 2026, 15 Uhr:

SG FC Wichsenstein/SV Bieberbach - ASV Michelfeld 1:3 (0:2)

Die gastgebende SG aus einwohnermäßig zwei kleinen benachbarten Ortschaften (erst zwei Heimniederlagen mit jeweils 1:2, punktemäßig zweitbestes Team in der 2026-Tabelle zusammen mit dem Dritten Michelfeld jeweils sechs Siege und zwei Niederlagen seit der Winterpause) begann im Vergleich zum letzten Match beim TSV Elbersberg (1:4-Auswärtssieg) mit Andre Schäfer und Fabrice Glatz als Mittelstürmer für Julian Thorandt (zunächst auf der Bank) und Center Tristan Herrmann (zehn Saisontore) – es fehlten vier potenzielle Stammspieler. Der ASV aus der Oberpfalz (zuletzt drei Siege jeweils ohne Gegentor) lief nach dem 2:0-Heimsieg gegen den Hiltpoltsteiner SV mit Simon Schwendner für Lorenzo Ficarra (auf der Ersatzbank) auf – Markus Schäffner und Daniel Meier können bekanntlich verletzungsbedingt in dieser Saison nicht mehr spielen, Nicolas Christl (nach Krankheit noch nicht einsatzbereit) und Thomas Hofmann (privat verhindert) fehlten.

Michelfeld war sofort hellwach im Spiel, nach 25 Sekunden traf Mittelstürmer Leon Haberberger vom Sechzehner aus links oben und in Minute 22 per Abstauber ins kurze Eck (sein siebtes Saisontor) – quasi eine Verlängerung eines Torschusses von Marcel Rieger aus halbrechter Position schon in der Box. Die aktiven und willigen ASV-Kicker hätten zur Halbzeit höher führen können (Julian Schäffner halbrechts mit Schuss auf den guten A-Junioren-Torhüter Bastian Brütting/9., Leon Haberberger halbrechts frei im Sechzehner mit abgeblockten Schuss/28., Simon Zitzmann halblinks mit Torschuss vom Torhüter pariert/36. und Jannik Friedl/am Fünfer mit Pfostenschuss 45.+1) und auf der anderen Seite wehrte ASV-Keeper Stefan Sattler einen gefährlichen Schuss von Fabrice Glatz in zentraler Position einschussbereit klasse zum Eckball ab (37.). Nach einem Foul am frei durchlaufenden Julian Schäffner halbrechts im Strafraum, wobei der Übeltäter mit Gelb noch gut bedient war, erhöhte Nico Metschl per Elfmeter und mit seinem siebten Saisontor zum vermeintlich sicheren 0:3 (62.). In der Restspielzeit von rund 30 Minuten versuchten die Gastgeber (mit einigen Eckbällen und Torannäherungen) das Ergebnis etwas knapper zu gestalten – Kapitän Yannick Wagner verwertete eine Linksflanke am Fünfer (72.) und Tim Heckel scheiterte mit einem Kopfball am reaktionsschnell und stark reagierenden Michelfelder Torhüter (90.+2). Fazit: Die SG FC Wichsenstein/SV Bieberbach erlitt ihre dritte Heimniederlage – zum Rundenschluss mit 1:3 die Höchste in dieser Saison. Nach dem Spiel wurde eine Art Spanferkel außen am Sportheim gegrillt. Der ASV Michelfeld (sieben von 21 Spiele ohne Gegentor) gewann verdient zum vierten Mal in Folge und scheint gut gerüstet für das letzte Saisonspiel und noch zwei bis drei Relegationsspiele ab Donnerstag, 21. Mai.