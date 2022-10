Der 1. FC Bocholt müht sich in das Viertelfinale. – Foto: Sascha Köppen

ASV überrascht - Krimi bei KFC, Bocholt und WSV Niederrheinpokal: Mit sieben Spielen startet das Achtelfinale am Abend.

Es ist Pokalzeit am Niederrhein: Im Verbandspokal steht an diesem Abend das Achtelfinale an. Insgesamt sieben Spiele im Niederrheinpokal werden angepfiffen, das Essener Stadtderby folgt in der kommenden Woche. Der Pokal-Schreck Mülheimer FC will auch gegen den Wuppertaler SV siegen und der ASV Mettmann hofft auf die Überraschung im Derby gegen die SSVg Velbert.

Die Losfee meinte es für das Achtelfinale im Niederrheinpokal wirklich gut mit dem Fußballfreunden am Niederrhein. Spannende Duelle und packende Derbys stehen an diesem Abend und am kommenden Dienstag auf der Agenda. In der Liga lieferten sich der 1. FC Kleve und der SV Sonsbeck vor wenigen Wochen ein echtes Torfestival. Im Pokal stehen sich die beiden Kontrahenten nun erneut gegenüber. Gelingt dem SVS der nächste Coup? Des Weiteren gibt es mit den Paarungen TuRU Düsseldorf gegen 1. FC Bocholt, SpVg Schonnebeck gegen Ratingen 04/19 und TSV Meerbusch gegen die Sportfreunde Hamborn 07 gleich drei hochklassige Duelle. In der Grotenburg trifft der KFC Uerdingen auf Rot-Weiß Oberhausen, der ebenso verdient wie überraschend in der 2. Runde dem MSV Duisburg die Grenzen aufzeigte. Zum großen Stadtderby zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und Rot-Weiss Essen kommt es dann am kommenden Dienstag. Das sind die Achtelfinal-Spiele Pokalschreck ASV Mettmann schlägt wieder zu



ASV Mettmann: Emrah Cöl, Justus Erkens, Mohamed Barkammich (58. Utku Acici) (67. Mohamed Siala), Halil Günes, Makuntima Ntuku, Abdelkarim Ifrassen, Steven Winterfeld, Alessio Falco (93. Patrick Stelzer), Mustafa Kalkan (62. Uras Acici), Ardian Duraku, Daniel Rehag (67. Feyzullah Demirkol) - Trainer: Daniele Varveri

SSVg Velbert: Marvin Niklas Gomoluch, Tristan Duschke (67. Athanasios Xiros), Joey Justin Gabriel, Yasin-Cemal Kaya, Yannick Geisler (46. Patrick Schikowski), Max Machtemes, Timo Mehlich (58. Calvin Minewitsch), Ismail Remmo (76. Axel Glowacki), Cellou Diallo, Jonas Erwig-Drüppel (55. Yusa-Semih Alabas), Robin Hilger - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: Fabian Spitzer (Duisburg) - Zuschauer: 250

Erst in der Verlängerung gelang dem Wuppertaler SV der Siegtreffer. Zuvor war er vom mutig aufspielenden Mülheimer FC 97 bis zum Äußersten gefordert. Die Sensation hat der Underdog dabei nur knapp verpasst. Hier geht es zum Spielbericht. Mülheimer FC 97 – Wuppertaler SV 1:2 n.V.

Mülheimer FC 97: Tolunay Isik, Nurettin Kayaoğlu, Celal Karabudak, Sahin Karabudak, Jesaja Tochi Kenechukwu Maluze, Leon Janberk Anadol, Sandro Garcia Melian, Argjent Emrula (73. Obinna Bryan Asagwara), Delowan Nawzad (54. Paul Ihnacho Ikechukwu), Arman Corbo (89. Serdy Nguala), Anil Yildirim (95. Jeff Gyasi) - Trainer: Soumiya Bouhadi - Trainer: Bartosz Maslon - Trainer: Michael Maslon

Wuppertaler SV: Franz Langhoff, Lion Schweers, Oktay Dal, Jeron Al-Hazaimeh, Philipp Hanke (73. Moritz Montag), Giovanni Multari (46. Kevin Hagemann), Valdet Rama (79. Tobias Peitz), Marco Stiepermann, Kevin Pires-Rodrigues, Lewin Alexander D Hone (67. Serhat-Semih Güler), Roman Prokoph - Trainer: Hüzeyfe Dogan

Schiedsrichter: Can Güzel (Wesel) - Zuschauer: 800

Tore: 1:0 Arman Corbo (20.), 1:1 Lion Schweers (41.), 1:2 Tobias Peitz (98.) _______________ SV Sonsbeck bezwingt Kleve nach früher Führung

Wenige Wochen nach dem Aufeinandertreffen in der Liga konnte der SV Sonsbeck den 1. FC Kleve erneut bezwingen. Mit einem verwandelten Strafstoß sorgte Jannis Pütz bereits nach fünf Minuten für die Entscheidung. Hier geht es zum Spielbericht. 1. FC Kleve – SV Sonsbeck 0:1

1. FC Kleve: Ahmet Taner, Kai Robin Schneider, Frederik Meurs (87. Sezai Kezer), Folarin Ibigoni Williams (84. Mike Terfloth), Niklas Klein-Wiele, Nathnael Scheffler, Fabio Forster, Luca Thuyl, Tim Haal, Danny Rankl (40. Diwan Duyar), Pascal Hühner (68. Luca Plum) - Trainer: Umut Akpinar

SV Sonsbeck: Jonas Holzum, Chong Johnny Lu (90. Tobias Meier), Philipp Elspaß, Servet Furkan Aydin, Jannis Pütz (70. Luca Terfloth), Luca Janßen (60. Alexander Maas), Sebastian Leurs, Noah Devran Andich Abdeslam (88. Max Werner), Klaus Keisers, Denis Massold, Maximilian Fuchs (86. Robin Schoofs) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Kaarst) - Zuschauer: 360

Tore: 0:1 Jannis Pütz (5. Foulelfmeter) _______________ Ratingen 04/19 im Elfmeterschießen eiskalt

Erst im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19. Am Ende setzten sich die Gäste durch, auch, weil die SpVg alle drei Strafstöße vergab. Hier geht es zum Spielbericht. SpVg Schonnebeck – Germania Ratingen 04/19 2:5 n.E.

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Nils van den Woldenberg, Georgios Ketsatis, Luca Nikolai, Louis Jozek, Kevin Kehrmann, Nermin Badnjevic, Tarkan Yerek, Calvin Küper (75. Veli Cetin) - Trainer: Dirk Tönnies

Germania Ratingen 04/19: Luca Christian Fenzl, Noah Jecksties, Mike Koenders, Emre Demircan, Ali Can Ilbay, Simon Busch, Erkan Ari, Tom Hirsch, Ali Hassan Hammoud, Moses Lamidi, Yassin Merzagua - Trainer: Martin Hasenpflug

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong (Duisburg) - Zuschauer:

Tore: 1:0 Nermin Badnjevic (43.), 1:1 Ali Can Ilbay (68.), 2:1 Matthias Bloch (73.), 2:2 Ali Can Ilbay (90.+2), 2:4 Tim Potzler (121. i.E.), 2:5 Emre Demircan (121. i.E.)

Rot: Noah Jecksties (71./Germania Ratingen 04/19/)

Besondere Vorkommnisse: Robin Andre Brandner (SpVg Schonnebeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Ebeny Senior Nguimba (SpVg Schonnebeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Nils van den Woldenberg (SpVg Schonnebeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). _______________ 1. FC Bocholt zittert sich in die nächste Runde

Fast hätte Regionalligist 1. FC Bocholt bei TuRU Düsseldorf die Segel streichen müssen. Nach früher Führung konnten sich die "Schwatten" letztlich in die Verlängerung und das Elfmeterschießen retten. Da setzte sich der Favorit am Ende knapp mit 7:6 durch. Hier gibt es den Spielbericht. TuRU Düsseldorf – 1. FC Bocholt 6:7 n.E.

TuRU Düsseldorf: Mario Zelic, Daniel Rey Alonso (103. Sekou Cheick Conde), Tolga Erginer, Maxwell Bimpeh, Lukas Reitz, Niklas Harth, Atsushi Inoue, Oluremi Martins Williams, Batuhan Özden, Erick Surmanski, Sahin Ayas (106. Cameron Mc Gregor) - Trainer: Francisco Carrasco

1. FC Bocholt: Jona Luis Scholz, Jeffrey Obst, Arman Corovic, Leander Goralski, Mergim Fejzullahu, Fabio-Daniel Simoes Ribeiro (110. Tim Winking), Florian Abel, Marko Stojanovic, Kento Wakamiya (75. Mergim Fejzullahu), Isaak Simion Akritidis (66. Robert Tochukwu Nnaji), Malek Fakhro - Trainer: Marcus John

Schiedsrichter: Lukas Krings () - Zuschauer:

Tore: 0:1 Malek Fakhro (15.), 1:1 Oluremi Martins Williams (43.), 1:2 Mergim Fejzullahu (53.), 2:2 Daniel Rey Alonso (69.), 3:2 Sahin Ayas (74.), 3:3 Andre Bugla (83.), 4:3 Lukas Reitz (121. i.E.), 4:4 Malek Fakhro (121. i.E.), 4:5 Jeffrey Obst (121. i.E.), 5:6 Robert Tochukwu Nnaji (121. i.E.), 6:6 Cameron Mc Gregor (121. i.E.), 6:7 Arman Corovic (121. i.E.) _______________ Hamborn 07 gegen Meerbusch chancenlos

Das erwartete Duell auf Augenhöhe ist zwischen dem TSV Meerbusch und den Sportfreunden Hamborn 07 am Ende ausgeblieben. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit schalteten die Hausherren einen Gang hoch und schlugen den Aufsteiger aus Duisburg letztlich klar mit 4:1. Hier geht es zum Spielbericht.

