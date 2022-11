ASV-U17 will keine Geschenke verteilen

Am vergangenen Sonntag hatte die heimische U17 des ASV Cham den FV Illertissen im Kappenberger Sportzentrum zu Gast. Die Gäste agierten von Beginn an abwartend und waren rein auf Konter ausgerichtet. Nicht überraschend also, dass die Chamer mehr Spielanteile verzeichneten. Richtig zwingend wurde es aber selten. Nach einer Viertelstunde legte Sülejmani per Brust auf Koller ab, der den Ball direkt mitnahm, beim Abschluss jedoch um einige Meter daneben zielte. Die größte Chance bot sich Rötzer, der aus acht Metern am gegnerischen Torhüter scheiterte. Fast genau mit dem Halbzeitpfiff gelang dem ASV doch noch der Führungstreffer. Amberger (40.) versenkte den Ball nach Direktabnahme mit dem Vollspann im Kasten. Im zweiten Durchgang agierten beide Mannschaften hauptsächlich mit langen Bällen und bauten so keine richtige Torgefahr auf. Ein Fehlpass ins Zentrum und ein sprichwörtlicher „Sonntagsschuss“ ermöglichten Illertissen den Ausgleich. Deufel (59.) traf aus 30 Metern in den Winkel. Auf der Gegenseite parierte der FV-Schlussmann einen sehenswerten Vogl-Freistoß aus derselben Entfernung. In einer weiteren Szene kam Sülejmani nach einer Ecke frei zum Abschluss, traf die Kugel aber nicht entscheidend. Bis auf ein paar Standardsituation, die allesamt keine Gefahr ausstrahlten, zogen sich beide Teams zurück und begnügten sich letztlich mit dem Unentschieden. Im Lager des ASV Cham hätte man sich allerdings mehr erwartet.