ASV-U17 triumphiert doppelt

Die U17 des ASV Cham kann auf ein äußerst erfolgreiches Wochenende zurückblicken. In der Landesliga Bayern Süd holte man am Doppelspieltag zwei Heimsiege und setzt sich dadurch weiter in der Spitzengruppe fest. Im Freitagabendspiel empfing man im Kappenberger Sportzentrum Schlusslicht TSV Schwaben Augsburg, agierte gegen den sehr tief stehenden Gegner von Beginn an druckvoll. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein anderes Gesicht als gegen Illertissen gezeigt und Augsburg durch die beiden Treffer in der Anfangsphase früh den Zahn gezogen“, freute sich ASV-Coach Schötz über die Reaktion seiner Mannschaft. In der 11. Minute setzte sich Amberger über die Außenbahn durch, zog nach innen und legte quer auf Sülejmani, der keine Probleme hatte den Ball im Tor unterzubringen. Nur sechs Minuten später bekam erneut Sülejmani die Kugel, ging an der Strafraumkante an seinem Gegenspieler vorbei und schnürte mit Hilfe des Innenpfostens seinen Doppelpack. Den Hattrick verpasste der Chamer Youngster nach Vorlage von Amberger, als er aus acht Metern am Gäste-Schlussmann scheiterte. Weitere Möglichkeiten durch Amberger, Stahl, Simon und Ettl blieben ungenutzt. Schwaben Augsburg hatte im ersten Durchgang eine Großchance als deren Torjäger Eberling frei zum Abschluss kam, den Ball jedoch über das Chamer Gehäuse jagte. Nach dem Seitenwechsel nahm Cham etwas das Tempo heraus und überließ dem TSV mehr vom Spielgeschehen. Wirklich in Gefahr geriet der ASV zu keiner Zeit. Mukulu und Sülejmani verpassten bei ihren Konterchancen die endgültige Entscheidung. Am Ende brachte Cham das Ergebnis souverän über die Zeit.