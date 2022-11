ASV-U16 gibt Sieg aus der Hand

Bereits am Freitagabend traf der U16-Nachwuchs des ASV Cham in der U17 Bezirksoberliga Oberpfalz auswärts auf den Jahn Regensburg Futsal. Auf schwierigem Geläuf brauchte der ASV ein paar Minuten um ins Spiel zu finden. Nach gut einer Viertelstunde ergaben sich die ersten Torabschlüsse, jedoch zielten Heilbrunner & Co. noch zu ungenau. Eine Unachtsamkeit nach einem Einwurf des Jahn sorgte für den Rückstand. Kuhn konnte zwar den ersten Abschluss noch abwehren, war beim Nachschuss allerdings machtlos. Dies war der benötigte Weckruf für die Gäste, die von nun an das Tempo erhöhten. Noch vor der Pause nutzte ASV-Kapitän Schieder (43.) ein Missverständnis zwischen dem SSV-Keeper und seinem Vordermann zum 1:1 Ausgleich aus. Die zweite Halbzeit war für die Zuschauer in Regensburg nicht minder sehenswert – im Gegenteil. Cham startete selbstbewusst und belohnte sich mit der 2:1 Führung. Heilbrunner (55.) tankte sich mit einer Energieleistung durch und schloss trocken ab. Doch nur zehn Minuten später war es diesmal der Jahn, der das Spiel wieder egalisierte. Cham blieb aber weiterhin am Drücker und drängte auf den Siegtreffer. In wahrer Stürmermanier brachte Solleder (70.) seine Farben erneut in Front. Den Schlusspunkt setzte wiederum der SSV. Kurz vor dem Ende segelte eine Flanke aus dem Halbraum über alle ASV-Akteure hinweg und ein Jahn-Angreifer musste nur noch zum erneuten Ausgleich einschieben. Für Cham ein enttäuschendes Ende.

Bleibt der ASV unter den Top drei?