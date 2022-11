ASV-U16 festigt Platz zwei

Trotz einer ersatzgeschwächten Mannschaft fand der ASV sehr gut in die Partie und ging schon in der dritten Minute durch Fischer in Führung. Auch danach war Cham drückend überlegen, konnte jedoch die guten Möglichkeiten durch Dirnberger, Falter und Solleder nicht nutzen. Nach einem schönen Chipball vom spielfreudigen Falter, traf Solleder (36.) zum hochverdienten 2:0. Nach der Halbzeit schaltete die Heimmannschaft zwei Gänge zurück und so kam auch die JFG 3 Schlösser-Eck zu teils sehr guten Tormöglichkeiten. ASV-Schlussmann Stangl erwischte zudem einen guten Tag, ahnte bei einem Strafstoß die Ecke und parierte diesen stark. In der 55. Spielminute sorgte Solleder für die Entscheidung. Das ASV-Talent setzte sich in seiner unnachahmlichen Art im Sechzehner durch und schob zu seinem elften Saisontreffer ein. Danach wurde die Partie etwas ruppiger, wovon sich die Hausherren aber nicht beeinflussen ließen und durch Schieder (71.) den Schlusspunkt setzten. Durch den Heimerfolg behaupten die ASV-Junioren den zweiten Tabellenplatz in der U17 Bezirksoberliga Oberpfalz hinter Ligaprimus SpVgg SV Weiden. Am Freitagabend steht das Duell gegen Jahn Regensburg Futsal auf dem Spielplan. Anstoß auf dem Sportplatz Etterzhausen ist um 18:00 Uhr. Hier will der ASV Cham weiter an seiner Erfolgsstatistik basteln. Das Spiel gegen den FC Weiden-Ost wurde derweil auf Mittwoch (09.11.) verlegt.