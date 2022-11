ASV-U15 mit Dreier ins Topspiel

Die U15 des ASV Cham reitet in der Bayernliga Ost weiter auf der Erfolgswelle. Im Heimspiel des elften Spieltages hatte man den SV Wacker Burghausen zu Gast, der sich einiges für den Auftritt in Cham vorgenommen hatte und dringend Punkte gegen den Nicht-Abstieg sammeln muss. Eine Unachtsamkeit in der Chamer Hintermannschaft spielte Wacker zunächst in die Karten und sorgte für die kalte Dusche beim ASV. Isselhard traf nach zwei Minuten mit seinem unhaltbaren Flachschuss in die Ecke zum 0:1. In der Folge spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab und es entstand ein regelrechter Abnutzungskampf. „Wir wussten wie schwer die Aufgabe gegen Burghausen werden würde und, dass der Kampf Trumpf sein würde. Diesen haben die Jungs angenommen und es super gemacht“, blickt ASV-Pongratz auf einen entscheidenden Faktor zurück. Mit zunehmender Spieldauer wurde Cham tatsächlich stärker und riss das Spiel an sich. Erste Chancen von Wittenzellner und Schuhbauer blieben aber ungefährlich. So musste ein Standard für den Ausgleich herhalten. Mißlinger (30.) traf per Kopf nach einer Ecke zum wichtigen 1:1 vor der Pause. Mit einer motivieren Halbzeitansprache im Gepäck kehrten die Chamer NLZ-Talente auf den Rasen zurück und drängten vom Start weg auf den Führungstreffer. Es fehlte jedoch das nötige Fortune und die zündende Idee, um den Abwehrriegel des SV zu knacken. Schließlich war er eingewechselte Macht (63.), der bei seinem Bayerliga-Debüt das Kappenberger Sportzentrum zum Jubeln brachte. Nach einem Blass-Freistoß stand der Chamer goldrichtig und schob den Abpraller zur Führung ein. Diesen Vorsprung verteidigten die Hausherren bis zum Schluss, wo die beiden Heigl-Brüder für eine starke ASV-Defensive sorgten. Wittenzellner eroberte kurz vor Spielende noch einmal den Ball, bediente Schuhbauer (70.) und dieser sorgte mit dem 3:1 für die Entscheidung zugunsten des Tabellenzweiten aus Cham. „Der Sieg geht in Ordnung, weil wir insgesamt mehr investiert haben“, so Pongratz weiter. Mit dem Erfolg gegen Burghausen bestätigte der ASV-Nachwuchs seine gute Form und darf sich nun auf das absolute Topspiel in der Bayernliga Ost freuen. Zum zweiten Heimspiel in Folge empfängt man am kommenden Sonntag den Tabellenführer TSV 1860 Rosenheim. Die Gäste stehen derzeit mit 25 Punkten an der Spitze, weisen den zweitbesten Sturm der Liga auf und bilden mit Deisenhofen die beste Defensive (5 Gegentore). Allerdings braucht sich auch der ASV Cham mit einer Bilanz von 22 Punkten und einer Tordifferenz von 15:8 nicht verstecken. Drei Zähler sind es also, die die beiden Spitzenteams der Liga trennen. Das weiß man auch in Cham. „Wir haben uns das Spitzenspiel erarbeitet und blicken dem Duell voller Vorfreude entgegen. Der ganze Verein ist heiß. Unser Ziel ist es, die Begegnung so offen wie nur möglich zu gestalten. Zudem wollen wir unserem Heimvorteil ausnutzen. Aber es ist natürlich auch klar, dass wir einen sehr guten Tag erwischen müssen und uns keinerlei leichtsinnige Fehler erlauben dürfen“, geben sich die Chamer Verantwortlichen optimistisch. Angepfiffen wird das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen im Kappenberger Sportzentrum um 11:00 Uhr.