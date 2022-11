ASV-U14 will in Erfolgsspur bleiben

„Wir hatten den Gegner im ersten und dritten Drittel gut im Griff und einen am Ende auch in der Höhe verdienten Sieg eingefahren. Lediglich im zweiten Drittel hatte Gundelfingen mehr Spielanteile und wir etwas Glück“, so das knappe Fazit des Chamer Trainerstabs um Wendl. Blieb dem ASV durch Leka´s gehaltenen Schuss die Führung noch verwehrt, war sie nur eine Minute fällig. Oisch wurde nach seinem Dribbling im Strafraum gelegt und Eigenstetter (10.) verwandelte den fälligen Elfmeter. Fünf Minuten später erhöhte Leka nach Flanke von Oisch auf 2:0. Mit einem sehenswerten Heber über ASV-Torhüter Schiedermeier hinweg schlugen die Gäste zurück. In der Folge scheiterte der ASV an sich selbst oder am gut aufgelegten Gäste-Schlussmann. Nach einer Oisch-Flanke flog der FC-Keeper allerdings am Ball vorbei, doch Busch stolperte über den Ball und vergab die Tausendprozentige Torchance. Auf der Gegenseite machte es Schiedermeier zweimal spannend, als er dem Gegner die Kugel in den Fuß spielte, dies aber jeweils ohne Konsequenzen blieb. Als Rechtsverteidiger Bronold ins Zentrum flankte, staubte Leka (63.) aus abseitsverdächtiger Position ab. Mit einem Volleyschuss aus 18 Metern nach einer zuvor abgewehrten Ecke sorgte Daschner (66.) für die Entscheidung. Auch in der nächsten Partie will die Perlinger-Elf erfolgreich abschneiden. Auswärts tritt man beim TSV 1861 Nördlingen an. Anstoß im Rieser Sportpark ist am Samstag um 13:00 Uhr.