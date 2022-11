ASV-U14 holt vierten Sieg

In der Förderliga BFV-NLZ Süd war die U14 des ASV Cham am vergangenen Samstag bei der SpVgg GW Deggendorf zu Gast. Beide Mannschaften sorgten im ersten Drittel vor allem durch Standardsituationen für Gefahr. Gleich zu Beginn ein Stürmer der SpVgg nach einer Ecke völlig frei, traf aber den Ball nicht richtig. Auf der Gegenseite prüfte Schwarz den Torhüter mit einem Freistoß. Nach schönem Zusammenspiel von Scharl und Oisch legte dieser quer auf Schwarz, der aber am runden Leder vorbeitrat. In der 18. Minute fälschte Deggendorf eine Oisch-Ecke ab und der Ball landete zur Freude der Chamer im Netz. Glück hatte der ASV kurze Zeit später, als die Hausherren gleich zweimal knapp scheiterten. Erst hielt Schiedermeier einen Schuss aus kurzer Distanz überragend, der Kopfball nach anschließender Ecke landete am Pfosten. Auch im zweiten und dritten Drittel gab es ausreichend Chancen. Vor allem die Spielvereinigung vergab zahlreiche gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Die Chamer konnten sich hierbei bei ihren beiden Torhütern Schiedermeier und Griesbauer, die immer beide Spielzeit zur Verfügung gestellt bekommen, bedanken, dass der Vorsprung weiterhin bestand hatte. So rettete der ASV das knappe 1:0 über die Zeit und darf sich über den vierten Saisonsieg freuen. „Der Druck der SpVgg war enorm, aber wir haben bis zum Ende entschlossen verteidigt. Unterm Strich ein glücklicher Erfolg“, freute sich ASV-Trainer Perlinger.

Letztes Hinrundenspiel gegen Passau