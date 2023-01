ASV Tiefenbroich will modernisieren Die rund 600 Mitglieder können sich in 2023 auf Flutlicht und einen Neubau freuen.

Rund 600 Mitglieder umfasst der ASV Tiefenbroich und schon in Kürze wird sich dort auf dem Sportgelände an der Sohlstättenstraße vieles bewegen. Zunächst wird der hintere Rasenplatz neu gebaut und – vom Vereinsheim aus gesehen – deutlich nach rechts versetzt. Endlich kommt dann auch modernes Flutlicht hinzu, so dass im Winter dort Trainingsbetrieb möglich ist und dass auf der Anlage auch abends Fußball gespielt werden kann. Ferner wird eine moderne Tribüne installiert, und zwar zwischen dem Spielfeld und dem Autobahn-Schutzdamm.

Sobald diese abgeschlossen sind, geht es beim ASV Tiefenbroich noch einmal so richtig rund. Der alte Bau aus den 70er-Jahren, der gegenwärtig noch als Umkleide dient, wird abgerissen. Dort entsteht ein ganz neues Gebäude. Das der Verein in Eigenregie baut. Die Verträge mit der Stadt Ratingen werden, so Ziegler, in diesen Tagen unterschrieben. Die Baupläne dazu sind jedenfalls längst erstellt. In diesem neuen Gebäude, es wird dem „alten“ ähneln, wird es in der oberen Etage einen großen Raum geben, in dem der Klub Gymnastik und weitere sportliche Tätigkeiten anbieten will. „Ich denke,“ führt Ziegler weiter aus, „Ende des kommenden Jahres ist alles fertig. Wir haben im Vereinsumfeld einige hervorragende Leute mit besten Baukenntnissen. Es wird nicht lange dauern, dann verfügen auch wir über eine traumhaft schöne und neue Sportanlage.“ Schöne Aussichten also im neuen Jahr für die ASV‑Mitglieder.