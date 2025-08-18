Tiefenbroich mit einem starken Auftritt gegen Türkgücü. – Foto: Hermann Tautrims

ASV Tiefenbroich macht Türkgücü zum Start das Leben schwer Es war Schwerstarbeit für Türkgücü Ratingen, im Heimderby gegen den ASV Tiefenbroich mit der Favoritenrolle zurechtzukommen. Es reichte letztlich in einem äußerst spannendem Kreisliga-A-Spiel zu einem 1:0-Auftakterfolg, weil den Gastgebern ein feines Abwehrspiel gelang. Daran bissen sich die Tiefenbroicher die Zähne aus, sie waren über weite Strecken in den Spielanteilen durchaus ebenbürtig.

Das Tor des Tages schoss Tim Potzler. Der von Ratingen 04/19 gekommene Angreifer ließ Mitte der ersten Hälfte einen Linksschuss aus 25 Metern los, der völlig unhaltbar einschlug. Da nutzte alle Sprungkraft des jungen ASV-Keepers Tim Eckert nichts, der sonst eine ganz starke Vorstellung bot. Und einmal Glück hatte, dass er mit Alex Windges vom TSV Urdenbach einen umsichtigen Schiedsrichter vor sich hatte. Denn in der Startphase stürmte der neue Türkgücü-Bomber Samed Yesil frei auf ihn zu. Eckert kam rechtzeitig heraus und brachte Yesil zu Fall. Der hob spektakulär ab, aber statt auf den Elfmeter-Punkt zu zeigen, zeigte Windges dem Ratinger die Gelbe Karte. Noch so eine Schwalbe hätte vorzeitiges Duschen bedeutet.

Yesil erhält Sonderbewachung Tiefenbroichs Trainer Serafettin Kaja gelang noch ein feiner Schachzug. Er stellte seinen erst 20 Jahre alten Innenverteidiger Leon Müller ganz auf Yesil ab. Der sollte keinen Millimeter Raum bekommen. Und so blieb Yesil eigentlich blass, auch wenn er hin und wieder seine zweifellos vorhandene Klasse aufzeigte. Bester Akteur des Derbys war zweifellos Potzler, der neben seinem Treffer unglaublich viel Laufarbeit zeigte und sich immer wieder bemühte, das Abgriffsspiel anzukurbeln. Aber auch die Tiefenbroicher Abwehr stand vorzüglich, Badr Rahmani glänzte wie Müller als Innenverteidiger.

Gestern, 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen Türkgücü ASV Tiefenbroich Tiefenbroich 1 0 Abpfiff Geschwächt wurden die Gäste in der 77. Minute durch Gelb-Rot gegen Ali Turgut. Aber auch in Unterzahl versuchten sie alles, einen Punkt mitzunehmen. Und so nahm man die knappe Niederlage recht locker. Co-Trainer Frank Schmolewski: „Wir hätten in der Anfangsphase durchaus in Führung gehen können. Dann wäre hier alles anders gelaufen. Die Mannschaft hat jedenfalls großartig gekämpft und dafür gesorgt, dass es 90 Minuten spannend zuging.“ Und der rührige Türkgücü-Boss Tuncer Tokat: „Wir müssen in jedem Spiel mit der Favoritenrolle klarkommen. Wir werden jetzt überall gejagt. Dabei ist die Mannschaft noch längst nicht eingespielt. Wir alle denken, da wird noch einiges kommen.“