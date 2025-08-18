ASV Tiefenbroich macht Türkgücü zum Start das Leben schwer

Das Tor des Tages schoss Tim Potzler. Der von Ratingen 04/19 gekommene Angreifer ließ Mitte der ersten Hälfte einen Linksschuss aus 25 Metern los, der völlig unhaltbar einschlug. Da nutzte alle Sprungkraft des jungen ASV-Keepers Tim Eckert nichts, der sonst eine ganz starke Vorstellung bot. Und einmal Glück hatte, dass er mit Alex Windges vom TSV Urdenbach einen umsichtigen Schiedsrichter vor sich hatte. Denn in der Startphase stürmte der neue Türkgücü-Bomber Samed Yesil frei auf ihn zu. Eckert kam rechtzeitig heraus und brachte Yesil zu Fall. Der hob spektakulär ab, aber statt auf den Elfmeter-Punkt zu zeigen, zeigte Windges dem Ratinger die Gelbe Karte. Noch so eine Schwalbe hätte vorzeitiges Duschen bedeutet.
Tiefenbroichs Trainer Serafettin Kaja gelang noch ein feiner Schachzug. Er stellte seinen erst 20 Jahre alten Innenverteidiger Leon Müller ganz auf Yesil ab. Der sollte keinen Millimeter Raum bekommen. Und so blieb Yesil eigentlich blass, auch wenn er hin und wieder seine zweifellos vorhandene Klasse aufzeigte. Bester Akteur des Derbys war zweifellos Potzler, der neben seinem Treffer unglaublich viel Laufarbeit zeigte und sich immer wieder bemühte, das Abgriffsspiel anzukurbeln. Aber auch die Tiefenbroicher Abwehr stand vorzüglich, Badr Rahmani glänzte wie Müller als Innenverteidiger.
Geschwächt wurden die Gäste in der 77. Minute durch Gelb-Rot gegen Ali Turgut. Aber auch in Unterzahl versuchten sie alles, einen Punkt mitzunehmen. Und so nahm man die knappe Niederlage recht locker. Co-Trainer Frank Schmolewski: „Wir hätten in der Anfangsphase durchaus in Führung gehen können. Dann wäre hier alles anders gelaufen. Die Mannschaft hat jedenfalls großartig gekämpft und dafür gesorgt, dass es 90 Minuten spannend zuging.“ Und der rührige Türkgücü-Boss Tuncer Tokat: „Wir müssen in jedem Spiel mit der Favoritenrolle klarkommen. Wir werden jetzt überall gejagt. Dabei ist die Mannschaft noch längst nicht eingespielt. Wir alle denken, da wird noch einiges kommen.“
Damit meinte er sicher die Offensive. Immer wird vorne Yesil gesucht. Von seinen Nebenleuten war deshalb recht wenig zu sehen. Die Saison hat aber erst begonnen. Der neue Trainer Engin Kum hat das erkannt, er deutete ständig darauf hin, dass die Laufwege zu durchsichtig sind. Nächsten Sonntag geht es nach Urdenbach, der Bezirksliga-Absteiger ist mit einer Niederlage gestartet. Sie Tiefenbroicher erwarten den FC Bosporus.