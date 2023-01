ASV Tiefenbroich besiegt RW Lintfort im Derby knapp Die Tiefenbroicher siegen 2:1 in Lintorf, der SV Hösel ist raus aus dem Titelkampf.

Weder Rot-Weiß Lintorf noch der ASV Tiefenbroich stehen gut in der Düsseldorfer Kreisliga-A-Tabelle. Und so ähnlich spielten die beiden geplagten Vereine auch im Derby bei eisiger Kälte. Es konnte jedenfalls niemanden erwärmen, die Tiefenbroicher verhielten sich im Abwehrverhalten etwas geschickter und siegten 2:1 (1:1). Das bringt Luft im Abstiegskampf, für RWL dagegen sieht es bei wahrscheinlich acht Absteigern unvermindert traurig aus.

Sehenswert war immerhin das Tiefenbroicher 1:0. Da bediente der recht starke Verteidiger Marcel Bormann seinen Linksangreifer Max Kohmann mit einem gefühlvollen 40-Meter-Pass. Kohmann lief allen davon und überwand den RWL-Keeper Pascal Baatzsch mit einem technisch perfekten Heber. Aber schon im Gegenzug gelang Marzio Menzler das 1:1 mit einer Einzelleistung. Den Tiefenbroicher Siegtreffer markierte Luis Kunda nach einem Durchbruch über die rechte Seite. In der Schlussphase zogen die Gäste ein geschicktes Abwehrspiel auf, Rene Frohnhoff gelangen dabei zwei tolle Paraden, und zudem überzeugte Denis Weisz inder Innenverteidigung. Den ASV-Sieg muss man als verdient bezeichnen.

Die Tiefenbroicher haben zudem ihren Vorstand auf vier Personen erweitert. Denn Andreas Kusel, Urgestein von der Sohlstättenstraße, mischt wieder mit. Dazu sein langjähriger Vorstands-Kumpel David Ziegler: „Wir wollten unbedingt noch jemanden dazu holen, der Fußball-Sachverstand besitzt. Andreas hat jetzt etwas mehr Freizeit, und deshalb haben wir ihn angesprochen. Der ASV ist sein Heimatverein, und er hat auch nicht lange überlegt, als wir auf ihn zukamen.“ Kusel spielte nach seiner Zeit in Tiefenbroich in der Oberliga bei mehreren Vereinen und war auch als Trainer erfolgreich. Er arbeitet nun bei einer Firma in Neuss, wohnt in Kaiserswerth und hat immer bei den Alten Herren mittrainiert. Der Kontakt zum 47-Jährigen brach nie ab.

RWL: Baatzsch – Stahr, Krüger, Sven Meyer, Ohlenmacher, Kugathasan, Menzler (64.Sakiri), Polster, Otto, Schwarzbach (46. Pandjic), Trebo (81. Rüssmann).

ASV: Frohnhoff – Riedel, Zur (61. Yavuz), Bormann (89. Osper), Weisz, Lentzen, Aktas, Hohaus, Aksoy, Kunda (63. Schuller), Kohmann.

Tore: 0:1 Kohmann (22.), 1:1 Menzler (23.), 1:2 Kunda (70.). Schiedsrichter: Raffael Beier (TVAngermund). Zuschauer: 75.