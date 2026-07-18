ASV Süchteln: Zehn Siege in Folge und Spitzensaison

Mit 63 Punkten, 86:47 Toren und 20 Siegen hat der ASV Süchteln eine der erfolgreichsten Spielzeiten der vergangenen Jahre abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Volker Hansen belegte in der Landesliga den dritten Tabellenplatz und etablierte sich hinter den Spitzenteams als feste Größe im oberen Tabellendrittel. Besonders bemerkenswert: Mit 86 Treffern stellte der ASV die zweitbeste Offensive der Liga.
„Die Jungs haben eine Top-Saison gespielt. Sie können recht stolz sein auf das, was sie geleistet haben“, sagte Hansen nach dem letzten Saisonspiel. Tatsächlich hätten vor Saisonbeginn wohl nur wenige erwartet, dass die Süchtelner bis zum Schluss um die Spitzenplätze mitspielen würden.
Der dritte Tabellenplatz war das Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung. Der ASV präsentierte sich über weite Strecken der Saison als spielstarke, mutige und offensiv ausgerichtete Mannschaft. Hansen ließ sein Team höher anlaufen und aggressiver gegen den Ball arbeiten, wodurch zahlreiche Ballgewinne in aussichtsreichen Zonen entstanden.
Vor allem die Rückrunde verlief beeindruckend. Nach einer schwierigen Phase im Herbst starteten die Süchtelner eine Serie von zehn Siegen in Folge und legten damit den Grundstein für Rang drei. Trotz mehrerer Langzeitverletzungen blieb die Mannschaft stabil. Ausfälle von Leistungsträgern wie Philipp Kremer, Lennart Brüster oder Leon Falter wurden durch die Breite des Kaders aufgefangen.
Auch spielerisch machte das Team einen Schritt nach vorne. Mit Tempo, Passsicherheit und Variabilität im Angriffsspiel setzte sich der ASV dauerhaft in der Spitzengruppe fest.´.
Trotz der starken Saison sieht Hansen weiteres Entwicklungspotenzial. Vor allem im letzten Drittel fehlte seiner Mannschaft gelegentlich die letzte Konsequenz. Immer wieder wurden aussichtsreiche Angriffe noch einmal quergelegt, statt den direkten Abschluss zu suchen.
Auch defensiv gab es Situationen, die den Trainer störten. Zwar gehörte die Abwehr zu den besseren der Liga, dennoch kassierte Süchteln immer wieder vermeidbare Gegentore. Zudem machten die zahlreichen Verletzungen dem Team über weite Strecken der Saison zu schaffen.
Einen einzelnen Spieler will Hansen nicht herausheben. Der Erfolg sei vor allem das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewesen. Stellvertretend für die Entwicklung der Mannschaft stehen jedoch Paul Fröhling, Lennart Mehler und Torwart Elias Wilms. Fröhling ging als Führungsspieler voran und prägte das Spiel im Mittelfeld. Mehler erwies sich durch seine starke Arbeit gegen den Ball als zentraler Bestandteil der Defensive und überzeugte zudem offensiv – insbesondere nach Standards – mit acht Treffern. Wilms entwickelte sich nach schwieriger Anfangsphase zu einem verlässlichen Rückhalt.
Die Voraussetzungen für die kommende Saison sind vielversprechend. Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen, gleichzeitig verstärkt sich der ASV gezielt mit jungen und entwicklungsfähigen Spielern.
Mit Matteo Matz kehrt vom Oberligisten VfL Jüchen-Garzweiler ein ehemaliger Süchtelner zurück. Dass Spieler nach Stationen bei anderen Vereinen den Weg zurückfinden, gilt als Beleg für die positive Entwicklung des Vereins. Hinzu kommen Denis Kovacevic aus der A-Jugend des FC Wegberg-Beeck, der bereits Erfahrungen in der Mittelrheinliga sammelte, sowie Luca Polanski von Fortuna Mönchengladbach.
Verlassen werden den Verein Elvedin Kaltak (zu FC Aura), Fabian Trzensisko (zu Sportfreunde Neuwerk), Batuhan Arslanoglu (zu CSV Marathon), Justus Küpper (zu SpVg Odenkirchen) und Alessio Hyka. Vor allem der Abgang von Küpper dürfte sportlich schwer zu ersetzen sein. Noch nicht abgeschlossen sind die Planungen auf der Torwartposition. Hier suchen die Süchtelner weiterhin nach einer Verstärkung.
Seit Ende Juni befindet sich der Verein in der Sommervorbereitung. Da sollen vor allem die Zielstrebigkeit im Offensivspiel und die defensive Stabilität weiter verbessert werden. Nach Platz drei lautet das Ziel zunächst, das hohe Niveau zu bestätigen und sich erneut in der Spitzengruppe der Landesliga zu etablieren.