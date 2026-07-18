ASV Süchteln: Zehn Siege in Folge und Spitzensaison Der ASV Süchteln stellte diese Saison die zweitbeste Offensive der Landesliga und feierte 20 Saisonsiege. Trainer Volker Hansen lobt seine Mannschaft – und verrät, wo er noch Luft nach oben sieht. von RP / Heiko van der Velden · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

NAch der starken Saison halten sich die Veränderungen beim ASV Süchteln in Grenzen. – Foto: Claudia Pillekamp

Mit 63 Punkten, 86:47 Toren und 20 Siegen hat der ASV Süchteln eine der erfolgreichsten Spielzeiten der vergangenen Jahre abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Volker Hansen belegte in der Landesliga den dritten Tabellenplatz und etablierte sich hinter den Spitzenteams als feste Größe im oberen Tabellendrittel. Besonders bemerkenswert: Mit 86 Treffern stellte der ASV die zweitbeste Offensive der Liga.

„Die Jungs haben eine Top-Saison gespielt. Sie können recht stolz sein auf das, was sie geleistet haben“, sagte Hansen nach dem letzten Saisonspiel. Tatsächlich hätten vor Saisonbeginn wohl nur wenige erwartet, dass die Süchtelner bis zum Schluss um die Spitzenplätze mitspielen würden. Das war gut Der dritte Tabellenplatz war das Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung. Der ASV präsentierte sich über weite Strecken der Saison als spielstarke, mutige und offensiv ausgerichtete Mannschaft. Hansen ließ sein Team höher anlaufen und aggressiver gegen den Ball arbeiten, wodurch zahlreiche Ballgewinne in aussichtsreichen Zonen entstanden.

Vor allem die Rückrunde verlief beeindruckend. Nach einer schwierigen Phase im Herbst starteten die Süchtelner eine Serie von zehn Siegen in Folge und legten damit den Grundstein für Rang drei. Trotz mehrerer Langzeitverletzungen blieb die Mannschaft stabil. Ausfälle von Leistungsträgern wie Philipp Kremer, Lennart Brüster oder Leon Falter wurden durch die Breite des Kaders aufgefangen. Auch spielerisch machte das Team einen Schritt nach vorne. Mit Tempo, Passsicherheit und Variabilität im Angriffsspiel setzte sich der ASV dauerhaft in der Spitzengruppe fest.´.