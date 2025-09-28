ASV Süchteln & Union Nettetal patzen - DV Solingen ist Tabellenführer

Im Derby setzte sich Victoria Mennrath beim ASV Einigkeit Süchteln mit 2:1 durch. Noah Kubawitz traf in der 13. Minute zur frühen Führung und erhöhte später auf 2:0 (80.). Süchteln musste nach der Roten Karte gegen Batuhan Arslanoglu (74.) in Unterzahl agieren, kam aber kurz vor Schluss noch durch Maurice Bock (87.) heran. Der Ausgleich wollte nicht mehr fallen, weshalb Süchteln die Tabellenführung verloren und Mennrath im Nacken sitzen hat. Die Victoria gehört als Fünfter derzeit zu den Top-Teams!

VfB 03 Hilden II – SC Union Nettetal 1:1

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Tolga Ceylan (64. Brandon Gjikani), Yavuz Erdogan, Ercan Akhan, Shuto Utsugi, Abdelilah Zarok (80. Leander Boden), Tymoteusz Konrad Szymanski, Yusuke Okuda, Luis Ortmann (61. Marvin Michell Theis), Etienne Feese (88. Kadir Vatanel) - Trainer: Koray Sakacali

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters (78. Nick-Odin Münster), Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman (86. Niklas Götte), Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Leon Chuontu Tumbarinu (64. Tomi Alexandrov), Mats Platen (58. Noel Gergorec), Chisato Suda, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Luis Ortmann (31.), 1:1 Phillip Spickenbaum (56.)

Gelb-Rot: Yavuz Erdogan (74./VfB 03 Hilden II/)



1. FC Wülfrath – VSF Amern 0:0

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat, Robin Köhler (78. Tom Paß) (89. Nico Köhler), Florian Schikowski, Daniel Ivezic (60. Stefan Okkert), Jacob Sami Jawad (46. Athanasios Xiros), Gian-Luca Bühring (35. Youssef El Boudihi) - Trainer: Joscha Weber

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Denis Vamara Diabate, Shogo Taniguchi, Maximilian Gotzen, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (93. Louis Uhling), Johannes Hamacher, Malte Knop, Luca Dorsch (76. Jonathan Herting-Lopez), Adam El Edghiri (52. Toya Okada) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Dustin Sperling (Leichlingen) - Zuschauer: 100

Tore: keine Tore



SC Velbert – TuRU Düsseldorf 0:0

SC Velbert: Joel Lanz, Robin Strohmenger, Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Mert Celik (85. Hasan Utku), Phil Pape (76. Niklas Strauch), Mariano-Valerio Manno, Prosper Malua-Kikangila (60. Jovan Gudalovic) - Trainer: Christian Britscho

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Emirhan Bülbül, Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (58. Selcuk Yavuz), Diyar Turan (76. Macaulay Onyedikachi Nwulu) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 77

Tore: keine Tore



TSV Solingen – TVD Velbert 3:2

TSV Solingen: Luca Novodomsky, Marcel Gerasch (84. Jasper Teske), Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Torben Rüdingloh (72. Nektarios Romas), Alexander Klatt, Tom Gray (58. Cedric Kareem Ben Zid), Tim Schwarz (84. Severin Krayer), Jan Niklas Tkacik, Jannik Weber (60. Justin Gregor Niedworok) - Trainer: Tim Evertz - Trainer: Nils Esslinger - Trainer: David Inden

TVD Velbert: Fabian Müske, Anastasios Pescelidis, Soma Ando, Henry Page, Cedric Giesen, Fauzani Issa Issaka (69. Maxford- Akuamoah Sampong), Yisoo Kwon, Jürgen Simon Sai, Yamato Aoki, Nathanael-Victor Ndoyi (91. Chahir Abu Khorma), Amin Sayah (46. Adams Kreuer) - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Jannik Weber (14.), 1:1 Yamato Aoki (19.), 2:1 Jan Niklas Tkacik (26. Handelfmeter), 2:2 Maxford- Akuamoah Sampong (72.), 3:2 Niklas Paul Beckmann (90.)



SSV Bergisch Born – SG Unterrath 1:4

SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Anouar Isaoui (58. Marvin Pak), Gloire Sunda, Tarik Makkaoui, Ruben Schmitz-Heinen, Julian Bernhard, Levin Ilias Ceylan, Francesco Leonardo Di Donato (58. Gael Ntolo) (82. Jan Luca Vom Stein), Germano Bonanno, Lutonda Ntiti (71. Jonas Frank Niehues) - Trainer: Tim Janowski

SG Unterrath: Max Möllemann, Michael Blum, Alexander Straeten, Dustin Hörz, Oluremi Martins Williams, Christian Bus (88. Soru Iwanaga), Bünyamin Dogan, Ibrahim Jaha, Elias Dian (86. Ahmad Ali), Shunya Hashimoto, Antonio Munoz-Bonilla (88. Shunsuke Hidaka) - Trainer: Deniz Aktag - Trainer: Ismail Hajjam

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Ibrahim Jaha (36.), 0:2 Michael Blum (56.), 1:2 Germano Bonanno (71.), 1:3 Elias Dian (86.), 1:4 Ahmad Ali (90.+3)

Gelb-Rot: Bünyamin Dogan (41./SG Unterrath/)



FC Kosova Düsseldorf – DJK Gnadental 3:1

FC Kosova Düsseldorf: Leon Hasani, Besim Fazlija, Leon Azemi, Aidan Sadeghi, Amar Kashtanjevac (94. Eureljo Gjoni), Astrit Hyseni, Beslind Fazlija, Agan Ljeza (84. Lejs Zenuni), Egzon-Baijram Zendeli (76. Kaito Kajitani), Adonis Aliu (84. Astrit Hyseni), Roman William Callan (87. Qlirim Koshtanjeva) - Trainer: Alfonso del Cueto

DJK Gnadental: Bela Fredryk Henri Bliss, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Fatih Ferhat Sakar (68. Marc Pfeil), Tolga Erginer, Vojno Jesic, Necirwan Khalil Mohammad (79. Marvin Meirich), Maurice Girke (75. Milos Jesic), Oliver Wargalla, Marco Lüttgen, Ibrahima Traoré (68. Tarik Mavili) - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Leon Azemi (7.), 1:1 Oliver Wargalla (12.), 2:1 Adonis Aliu (42.), 3:1 Kaito Kajitani (81.)



1. Spvg. Solingen Wald 03 – FC Remscheid 5:2

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Georgios Siadas, Noah Salau, Babacar M'Bengue, Christos Liampos, Niklas Noah Albrecht (83. Raul- Florin Ghite), Marco Donato Cirillo, Gianluca Giuseppe Cirillo (46. Edin Šehić), Erkan Ari (79. Dylan Oberlies), Nikolaos Skondras (46. Vedran Beric) - Trainer: Daniele Varveri

FC Remscheid: Maurice Horn, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo (84. Siyamend Alo), Dominik Heinen, Ramzi Ben Hamada, Koya Shirahata (88. Furkan Asut), Vittorio Di Mari, Timo Leber (74. Mohammed Abunajie), Andrii Pedchenko (54. Luka Sola), Stanislao Apicella - Trainer: Luca Schuirmann

Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 500

Tore: 1:0 Gianluca Giuseppe Cirillo (14.), 1:1 Andrii Pedchenko (38.), 1:2 Andrii Pedchenko (39.), 2:2 Fabio Di Gaetano (48.), 3:2 Georgios Siadas (49.), 4:2 Gianluca Giuseppe Cirillo (63.), 5:2 Gianluca Giuseppe Cirillo (82. Foulelfmeter)



ASV Einigkeit Süchteln – Victoria Mennrath 1:2

ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Philipp Kremer (65. Justin Coenen), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Batuhan Arslanoglu, Felipe Burkhardt, Leo Heinrich Rennett (84. Janpeter Zaum), Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis (89. Nasser El Aboussi), Philipp Preckel, Jacob Küppers, Noah Kubawitz (84. Samuelson Forestal), Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly, Paul Szymanski (75. Oliver Krüppel), Paul Trützschler (46. Miguel Werner), Johannes Minkiti (81. Alex Alexandrov) - Trainer: Marc Trostel

Schiedsrichter: Rolf Kramer (Wuppertal) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Noah Kubawitz (13.), 0:2 Noah Kubawitz (80.), 1:2 Maurice Bock (87.)

Rot: Batuhan Arslanoglu (74./ASV Einigkeit Süchteln/Notbremse)