ASV Süchteln & Union Nettetal patzen - DV Solingen ist Tabellenführer

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der DV Solingen ist neuer Tabellenführer! ASV Einigkeit Süchteln und Union Nettetal patzen. VfB Hilden II holt den ersten Punkt, Aufsteiger Solingen-Wald 03 bleibt furios.
VfB 03 Hilden II – SC Union Nettetal 1:1
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Tolga Ceylan (64. Brandon Gjikani), Yavuz Erdogan, Ercan Akhan, Shuto Utsugi, Abdelilah Zarok (80. Leander Boden), Tymoteusz Konrad Szymanski, Yusuke Okuda, Luis Ortmann (61. Marvin Michell Theis), Etienne Feese (88. Kadir Vatanel) - Trainer: Koray Sakacali
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters (78. Nick-Odin Münster), Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman (86. Niklas Götte), Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Leon Chuontu Tumbarinu (64. Tomi Alexandrov), Mats Platen (58. Noel Gergorec), Chisato Suda, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Luis Ortmann (31.), 1:1 Phillip Spickenbaum (56.)
Gelb-Rot: Yavuz Erdogan (74./VfB 03 Hilden II/)
1. FC Wülfrath – VSF Amern 0:0
1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat, Robin Köhler (78. Tom Paß) (89. Nico Köhler), Florian Schikowski, Daniel Ivezic (60. Stefan Okkert), Jacob Sami Jawad (46. Athanasios Xiros), Gian-Luca Bühring (35. Youssef El Boudihi) - Trainer: Joscha Weber
VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Denis Vamara Diabate, Shogo Taniguchi, Maximilian Gotzen, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (93. Louis Uhling), Johannes Hamacher, Malte Knop, Luca Dorsch (76. Jonathan Herting-Lopez), Adam El Edghiri (52. Toya Okada) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann
Schiedsrichter: Dustin Sperling (Leichlingen) - Zuschauer: 100
Tore: keine Tore
SC Velbert – TuRU Düsseldorf 0:0
SC Velbert: Joel Lanz, Robin Strohmenger, Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Mert Celik (85. Hasan Utku), Phil Pape (76. Niklas Strauch), Mariano-Valerio Manno, Prosper Malua-Kikangila (60. Jovan Gudalovic) - Trainer: Christian Britscho
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Emirhan Bülbül, Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (58. Selcuk Yavuz), Diyar Turan (76. Macaulay Onyedikachi Nwulu) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 77
Tore: keine Tore
TSV Solingen – TVD Velbert 3:2
TSV Solingen: Luca Novodomsky, Marcel Gerasch (84. Jasper Teske), Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Torben Rüdingloh (72. Nektarios Romas), Alexander Klatt, Tom Gray (58. Cedric Kareem Ben Zid), Tim Schwarz (84. Severin Krayer), Jan Niklas Tkacik, Jannik Weber (60. Justin Gregor Niedworok) - Trainer: Tim Evertz - Trainer: Nils Esslinger - Trainer: David Inden
TVD Velbert: Fabian Müske, Anastasios Pescelidis, Soma Ando, Henry Page, Cedric Giesen, Fauzani Issa Issaka (69. Maxford- Akuamoah Sampong), Yisoo Kwon, Jürgen Simon Sai, Yamato Aoki, Nathanael-Victor Ndoyi (91. Chahir Abu Khorma), Amin Sayah (46. Adams Kreuer) - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim
Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Jannik Weber (14.), 1:1 Yamato Aoki (19.), 2:1 Jan Niklas Tkacik (26. Handelfmeter), 2:2 Maxford- Akuamoah Sampong (72.), 3:2 Niklas Paul Beckmann (90.)
SSV Bergisch Born – SG Unterrath 1:4
SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Anouar Isaoui (58. Marvin Pak), Gloire Sunda, Tarik Makkaoui, Ruben Schmitz-Heinen, Julian Bernhard, Levin Ilias Ceylan, Francesco Leonardo Di Donato (58. Gael Ntolo) (82. Jan Luca Vom Stein), Germano Bonanno, Lutonda Ntiti (71. Jonas Frank Niehues) - Trainer: Tim Janowski
SG Unterrath: Max Möllemann, Michael Blum, Alexander Straeten, Dustin Hörz, Oluremi Martins Williams, Christian Bus (88. Soru Iwanaga), Bünyamin Dogan, Ibrahim Jaha, Elias Dian (86. Ahmad Ali), Shunya Hashimoto, Antonio Munoz-Bonilla (88. Shunsuke Hidaka) - Trainer: Deniz Aktag - Trainer: Ismail Hajjam
Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Ibrahim Jaha (36.), 0:2 Michael Blum (56.), 1:2 Germano Bonanno (71.), 1:3 Elias Dian (86.), 1:4 Ahmad Ali (90.+3)
Gelb-Rot: Bünyamin Dogan (41./SG Unterrath/)
FC Kosova Düsseldorf – DJK Gnadental 3:1
FC Kosova Düsseldorf: Leon Hasani, Besim Fazlija, Leon Azemi, Aidan Sadeghi, Amar Kashtanjevac (94. Eureljo Gjoni), Astrit Hyseni, Beslind Fazlija, Agan Ljeza (84. Lejs Zenuni), Egzon-Baijram Zendeli (76. Kaito Kajitani), Adonis Aliu (84. Astrit Hyseni), Roman William Callan (87. Qlirim Koshtanjeva) - Trainer: Alfonso del Cueto
DJK Gnadental: Bela Fredryk Henri Bliss, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Fatih Ferhat Sakar (68. Marc Pfeil), Tolga Erginer, Vojno Jesic, Necirwan Khalil Mohammad (79. Marvin Meirich), Maurice Girke (75. Milos Jesic), Oliver Wargalla, Marco Lüttgen, Ibrahima Traoré (68. Tarik Mavili) - Trainer: Sebastian Michalsky
Schiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Leon Azemi (7.), 1:1 Oliver Wargalla (12.), 2:1 Adonis Aliu (42.), 3:1 Kaito Kajitani (81.)
1. Spvg. Solingen Wald 03 – FC Remscheid 5:2
1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Georgios Siadas, Noah Salau, Babacar M'Bengue, Christos Liampos, Niklas Noah Albrecht (83. Raul- Florin Ghite), Marco Donato Cirillo, Gianluca Giuseppe Cirillo (46. Edin Šehić), Erkan Ari (79. Dylan Oberlies), Nikolaos Skondras (46. Vedran Beric) - Trainer: Daniele Varveri
FC Remscheid: Maurice Horn, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo (84. Siyamend Alo), Dominik Heinen, Ramzi Ben Hamada, Koya Shirahata (88. Furkan Asut), Vittorio Di Mari, Timo Leber (74. Mohammed Abunajie), Andrii Pedchenko (54. Luka Sola), Stanislao Apicella - Trainer: Luca Schuirmann
Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Gianluca Giuseppe Cirillo (14.), 1:1 Andrii Pedchenko (38.), 1:2 Andrii Pedchenko (39.), 2:2 Fabio Di Gaetano (48.), 3:2 Georgios Siadas (49.), 4:2 Gianluca Giuseppe Cirillo (63.), 5:2 Gianluca Giuseppe Cirillo (82. Foulelfmeter)
ASV Einigkeit Süchteln – Victoria Mennrath 1:2
ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Philipp Kremer (65. Justin Coenen), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Batuhan Arslanoglu, Felipe Burkhardt, Leo Heinrich Rennett (84. Janpeter Zaum), Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis (89. Nasser El Aboussi), Philipp Preckel, Jacob Küppers, Noah Kubawitz (84. Samuelson Forestal), Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly, Paul Szymanski (75. Oliver Krüppel), Paul Trützschler (46. Miguel Werner), Johannes Minkiti (81. Alex Alexandrov) - Trainer: Marc Trostel
Schiedsrichter: Rolf Kramer (Wuppertal) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Noah Kubawitz (13.), 0:2 Noah Kubawitz (80.), 1:2 Maurice Bock (87.)
Rot: Batuhan Arslanoglu (74./ASV Einigkeit Süchteln/Notbremse)
8. Spieltag
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Velbert
So., 05.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kosova Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfB 03 Hilden II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 05.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - ASV Einigkeit Süchteln
So., 05.10.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Wülfrath
9. Spieltag
Sa., 11.10.25 18:00 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Gnadental
So., 12.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Unterrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Victoria Mennrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TVD Velbert
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Union Nettetal
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Remscheid
So., 12.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VSF Amern