ASV Süchteln überrennt Amern im Derby

Nur sieben Minuten später fiel die endgültige Entscheidung. Maurice Bock spielte einen klugen Pass in die Spitze auf Lars Prigge, der vor dem Tor die Ruhe bewahrte und zum 4:0 vollendete (67.). Zuvor hatte Luca Kovacevic mit einem Abschluss die Latte getroffen. Den Schlusspunkt setzte in der 78. Minute erneut Popova: Nach einem feinen Steckpass von Prigge startete er in die Tiefe und schob souverän zum 5:0 ein.

Auch gute Defensivarbeit beim ASV

Süchtelns Trainer Volker Hansen zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Die Jungs haben das super umgesetzt. Wir wollten von hinten herausspielen und in die Zwischenräume zwischen den Viererketten kommen. Das ist uns direkt gelungen“, sagte Hansen. Besonders die Entschlossenheit in der Anfangsphase sei entscheidend gewesen. Gleichzeitig lobte er die Defensivarbeit seiner Mannschaft: „Die Jungs haben sehr kompakt gespielt und gut gegen den Ball gearbeitet. Wir haben wenig zugelassen.“ Zudem hob er die Leistung von Torhüter Elias Wilms hervor, der den verletzten Elvedin Kaltak vertreten hatte und mehrere gute Paraden zeigte. Ein besonderes Lob gab es auch für Maurice Bock, der mit seinem Einsatz sein 240. Spiel für den ASV Süchteln absolvierte und damit Vereinsrekordspieler ist.

Amerns Trainer Willi Kehrberg zeigte sich hingegen deutlich enttäuscht. „Der 0:5-Endstand geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagte er. „Wenn du so ins Spiel startest, wird es schwer. Nach 30 Sekunden war Popova zum ersten Mal durch. So kann man nicht verteidigen.“ Seine Mannschaft habe danach versucht, taktisch umzustellen, insgesamt sei die Leistung jedoch zu schwach gewesen. „Heute war einfach nichts drin. Eine so desolate Leistung habe ich hier selten gesehen“, so Kehrberg.

Der SC Union Nettetal hat sein Heimspiel gegen den SSV Bergisch Born mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Tom Gray kurz nach der Pause. Der Treffer fiel in der 47. Minute und entschied die Partie zugunsten der Gastgeber. Der SC Victoria Mennrath hatte an diesem Wochenende spielfrei.