ASV Süchteln: Tolle Saison – doch in der Rückrunde kriselte es

Licht und SChatten in Süchteln. – Foto: Markus Verwimp

Mit 49 Punkten und Tabellenplatz sechs hat der ASV Süchteln die Erwartungen von Fans und Konkurrenten in dieser Saison erfüllt. Nach 31 Punkten in der Hinrunde ließ die Ausbeute nach: Aus verschiedensten Gründen sammelte Süchteln nur noch 18 Punkte in der Rückrunde. Unruhe in der Mannschaft und der Trainerwechsel nach fast vier Jahren von Frank Mitschkowski zu Volker Hansen spielten da sicher nicht nur begünstigend rein.

Das war gut in der Saison „Wenn man die gesamte Saison sieht, haben wir eine tolle Saison gespielt. Wir sind am Ende Sechster geworden. Das hätten wir vor der Saison sofort unterschrieben“, sagt Trainer Volker Hansen. Vor allem in der Offensive zeigte sich die Mannschaft sehr effektiv. Leon Falter (19 Tore) und Melano Thier (11) waren hier die treffsichersten Torschützen des Teams. Auch gegen die Top-Mannschaften der Liga hielt man teils sehr gut mit. So gab es jeweils zwei Siege gegen FC Kosova (2:1, 3:2) und FC Remscheid (3:2, 3:1). „Generell haben wir uns bei den Standardsituationen und Ecken verbessert. Da hatten wir letztes Jahr schon ein größeres Problem. Das haben wir dieses Jahr besser kompensiert“, lobt Hansen.

Seine Mannschaft verfügt in der Offensive über ein gutes Umschaltspiel und erspielt sich in jedem Spiel eine Vielzahl an Torchancen. Zudem haben die Süchtelner es hinbekommen von hinter heraus einen sicheren Spielaufbau einzuläuten. Was ebenfalls toll ist, war die Entwicklung der beiden A-Jugendlichen Lennard Brüster (11 Spiele) und Leo Rennett (17 Spiele). Der Verein setzt damit seinen selbst ausgerufenen „ASV-Weg“ eindrucksvoll fort. Das war nicht gut