ASV Süchteln startet mit Dreier in die Saison

Der ASV Süchteln hat die neue Saison mit einem Sieg eingeläutet. Mit 2:1 (2:1) ging der Landesligist am Ende gegen DV Solingen als Sieger vom Platz. Der Start in die Partie begann zunächst jedoch alles andere als gut. „Wir hätten nach zehn Minuten durchaus 0:2 hinten liegen müssen“, gab Süchtelns Trainer Volker Hansen zu. Vor 160 Zuschauern hielt zunächst Torwart Elvedin Kaltak stark, ehe er in der achten Minute machtlos, als Riyan Khan nach einem langen Ball zum 1:0 der Gäste traf.

Der ASV war nun vollkommen im Spiel drin und machte fußballerisch seine Sache richtig gut. Beide Teams lieferten sich in einem guten Landesliga-Spiel auf Duell auf Augenhöhe. Quasi mit dem Pausenpfiff war es wieder ein Ballgewinn, der für den nächsten Treffer hätte sorgen können. Doch als Leonit Popova traf mit seinem Schuss nur den rechten Torpfosten.

Süchteln berappelte sich daraufhin kurz und kam mit zunehmender Spielzeit besser ins Spiel. Auch die Antwort auf den frühen Gegentreffer ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Freistoß von außen durch Maurice Bock flog der Ball halbhoch in den Strafraum hinein. Am zweiten Pfosten stand Lennart Mehler (19. Minute) goldrichtig und traf zum 1:1-Ausgleich. Eine Viertelstunde später schalteten die Süchtelner nach einem Ballgewinn perfekt um und Leon Falter vollendete zum 2:1.

In der zweiten Halbzeit war klar, das Solingen mit mehr Druck aus der Kabine kommen und mehr Spielanteile an sich reißen würde. Doch darauf waren die Süchtelner vorbereitet, die insgesamt mit viel Leidenschaft gegen die teils robuste Spielweise dagegenhielten. Unter dem Strich verpasste die Heimelf es jedoch das Spiel vorzeitig zu entscheiden. „Die Kontersituationen waren da. Im Abschluss waren wir dann allerdings zu ungenau“, moniert Hansen. In der Nachspielzeit war es dabei unter anderem der eingewechselte Batuhan Arslangoglu, der nach einem Ballgewinn selber den Abschluss suchte, anstatt in der Mitte quer zu spielen.

Überlange Nachspielzeit

Auf der anderen Seite hielt Torwart Kaltak nach einem Freistoß der Solinger durch Ali Ilbay den Sieg seiner Mannschaft fest. Kurios war derweil auch die Nachspielzeit: Nach den angezeigten neun Minuten packte Schiedsrichter Christoph Persch anschließend wegen diverser Wechsel zwei weitere Minuten obendrauf. Beim Blick auf die Uhr waren es aber insgesamt 18 Minuten gewesen sein, die das Spiel dann länger dauerte.

„Großes Kompliment an die Mannschaft. Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, umgesetzt. Und das ist das, was die Truppe auszeichnet in den letzten Jahren. Die Geschlossenheit und diese Gier waren heute einfach da“, resümiert Hansen und fügte an: „Die Jungs haben eine hervorragende Vorbereitung gespielt und heute haben sie es dann umgesetzt. Wir freuen uns über die drei Punkte und erwarten am Sonntag mit TuRu Düsseldorf den nächsten guten Gegner“, so der ASV-Trainer abschließend.

Ebenfalls mit einem Sieg in die Saison gestartet ist der SC Union Nettetal, der bei Aufsteiger DJK Neuss-Gnadental mit 5:0 (3:0) gewann. Bereits früh in der Partie erspielte sich der SCU einige gute Gelegenheiten. Ein Doppelpack von Philipp Spickenbaum (19. und 39. Minute) und ein weiteres Tor von Branimir Galic (29. Minute) sorgten zunächst für eine 3:0-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit waren es dann Galic (55. Minute) und Mats Platen (88. Minute) mit ihren Toren, die das Ergebnis dann auf 5:0 hochschraubten.

Eine Punkteteilung gab es derweil in der Partie zwischen dem SC Victoria Mennrath und den VSF Amern. Simon Littges (40. Minute) traf kurz vor der Pause per Kopfballtreffer zur 1:0-Führung der Mennrather. In der 90. Minute erzielte Johannes Hamacher per Strafstoß den 1:1-Ausgleichstreffer für die Gäste.