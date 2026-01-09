ASV Süchteln sichert sich die Dienste von Noah Thimm

Der ASV Einigkeit Süchteln hat sich über Jahre den Ruf erarbeitet, junge Talente aufzubauen oder zu entwickeln. Nun haben sich die Süchtelner die Dienste eines 18-jährigen Mittelfeldspielers gesichert, der zuletzt für den 1. FC Viersen aufgelaufen ist. Zur Rückrunde schließt sich Noah Benjamin Thimm den Süchtelnern in der Landesliga an.

Angebote bis zur Oberliga

Dabei war es wohl in der Tat so, dass gleich eine ganze Reihe von Vereinen um die Dienste des Sechsers gebuhlt haben, von der Kreisliga bis eben in die Oberliga, auch die U19 eines NLZ war in der Verlosung. Den Schritt in die Landesliga will der junge Fußballer nun wagen, nicht zuletzt deshalb, weil sich Süchtelns Trainer Volker Hansen wohl ordentlich ins Zeug gelegt hat, um den talentierten Kickern von den Süchtelnern zu überzeugen, die nach der Hinrunde in der Niederrhein-Gruppe 1 mit 26 Zählern den fünften Tabellenplatz belegen.

Zwei bewegte Jahre

In der Tat hat Thimm, dessen jüngerer Bruder Joshua in der U17 bei Borussia Mönchengladbach das Tor hütet, in den vergangenen beiden Jahren eine längere Odyssee hinter sich. Lief er in der C-Jugend noch für den 1. FC Mönchengladbach auf, so wechselte er in der Folge in die Niederlande zu Roda Kerkrade, was dann aber dauerhaft aufgrund seiner begonnenen Berufsausbildung nicht mehr möglich war. Es folgte der Wechsel zum TSV Meerbusch, ehe sich der KFC Uerdingen dann für ihn interessierte. Was nach einer Chance klang, entwickelte sich in der Folge zum bekannten Problem bei den Krefeldern und ihrer Jugendabteilung. Es folgte der Wechsel zum SV Bedburdyck-Gierath, wo er im vergangenen Sommer mit dem starken Jahrgang das Finale des Niederrheinpokals erreichte. Zur laufenden Spielzeit folgte dann der Wechsel zum Hohen Busch, und auch beim 1. FC Viersen gab es dann ja bekannterweise das eine oder andere Problem. Dennoch kam Thimm in der Hinrunde zwölfmal in der Bezirksliga zum Einsatz.