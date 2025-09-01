ASV-Süchteln-Reserve erobert Platz eins

Der ASV II grüßt von oben. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Ein relativ kurzer Spieltag in der Kreisliga A ging mit einem klaren Sieger zu Ende: Der ASV Süchteln II steht nach seinem 3:1-Heimsieg gegen den SC Rheindahlen vorübergehend an der Tabellenspitze. Allerdings spielte der bisher ebenfalls zwei Mal siegreiche Rheydter SV nicht, konnte sich somit also vorerst nicht die Tabellenführung zurückholen.

Abgespeckter Spieltag Zur Erinnerung: Aufgrund der Rückzuge der Mannschaften 1. FC Viersen II und SV Lürrip II fallen in der Regel künftig zwei Spiele, an denen diese beiden Teams beteiligt gewesen wären, an jedem Spieltag weg. Da nur noch 14 statt 16 Mannschaften verbleiben, finden somit auch von geplanten acht Spielen pro Wochenende nur noch sechs statt – außer wenn Viersen und Lürrip selbst aufeinander getroffen wären, dann gibt es sieben.

An diesem Wochenende kam neben dem RSV auch die DJK Hehn nicht zum Einsatz, darüber hinaus findet das Spiel zwischen BW Wickrathhahn und SpVg Odenkirchen II erst am Dienstag statt. Somit konnte der ASV Süchteln II an einem Wochenende mit nur fünf Spielen Rang eins übernehmen. Niklas Reimelt (17. Minute) und Noe Hirsch (30.) stellten schon in der ersten halben Stunde die Weichen auf Sieg für Süchteln. Nach einer Stunde gelang Miracle Mangaya der Anschluss für Rheindahlen. Doch Süchteln schlug in Form von Giuliano Güngor (63.) sofort zurück. Beim 3:1-Ergebnis blieb es dann auch. Die Sportfreunde Neersbroich hatten den schon in der Vorsaison kriselnden Polizei SV mit 5:0 deutlich im Griff. Dieser ist nach zwei Spielen noch punktlos. Die Neersbroicher dominierten das Spiel von Anfang an, gingen durch Tim Grümmer (8.) zeitig in Front. Jonas Hintschen (30.) legte zur 2:0-Pausenführung nach. „Die Tore fielen zu günstigen Zeiten und die kritische Situation kurz vor dem Pausenpfiff wurde von Seiten des PSV nicht genutzt“, sagte ein zufriedener Sportfreunde-Trainer Oliver Glogau.