ASV-Süchteln-Reserve erobert Platz eins

Ein relativ kurzer Spieltag in der Kreisliga A ging mit einem klaren Sieger zu Ende: Der ASV Süchteln II steht nach seinem 3:1-Heimsieg gegen den SC Rheindahlen vorübergehend an der Tabellenspitze. Allerdings spielte der bisher ebenfalls zwei Mal siegreiche Rheydter SV nicht, konnte sich somit also vorerst nicht die Tabellenführung zurückholen.
Zur Erinnerung: Aufgrund der Rückzuge der Mannschaften 1. FC Viersen II und SV Lürrip II fallen in der Regel künftig zwei Spiele, an denen diese beiden Teams beteiligt gewesen wären, an jedem Spieltag weg. Da nur noch 14 statt 16 Mannschaften verbleiben, finden somit auch von geplanten acht Spielen pro Wochenende nur noch sechs statt – außer wenn Viersen und Lürrip selbst aufeinander getroffen wären, dann gibt es sieben.
An diesem Wochenende kam neben dem RSV auch die DJK Hehn nicht zum Einsatz, darüber hinaus findet das Spiel zwischen BW Wickrathhahn und SpVg Odenkirchen II erst am Dienstag statt. Somit konnte der ASV Süchteln II an einem Wochenende mit nur fünf Spielen Rang eins übernehmen. Niklas Reimelt (17. Minute) und Noe Hirsch (30.) stellten schon in der ersten halben Stunde die Weichen auf Sieg für Süchteln. Nach einer Stunde gelang Miracle Mangaya der Anschluss für Rheindahlen. Doch Süchteln schlug in Form von Giuliano Güngor (63.) sofort zurück. Beim 3:1-Ergebnis blieb es dann auch.
Die Sportfreunde Neersbroich hatten den schon in der Vorsaison kriselnden Polizei SV mit 5:0 deutlich im Griff. Dieser ist nach zwei Spielen noch punktlos. Die Neersbroicher dominierten das Spiel von Anfang an, gingen durch Tim Grümmer (8.) zeitig in Front. Jonas Hintschen (30.) legte zur 2:0-Pausenführung nach. „Die Tore fielen zu günstigen Zeiten und die kritische Situation kurz vor dem Pausenpfiff wurde von Seiten des PSV nicht genutzt“, sagte ein zufriedener Sportfreunde-Trainer Oliver Glogau.
Und Neersbroich kam ebenso stark aus der Pause, hatte gute Möglichkeiten und direkt die nächste Großchance durch Christopher Link (71.) ging zum 3:0 rein. „Mit 3:0 im Rücken war der Widerstand gebrochen, um so mehr freute es mich, dass wir die Tore vier und fünf nachlegen konnten“, sagte Glogau. Die Tore nach Fehlern des Polizei SV machten Felix Koch (80.) und Jan Hüsges (89.). „Wir haben den Turnaround geschafft und sind nun mit vier Punkten im Mittelfeld angekommen. Jetzt gilt es, den Schwung der letzten Spiele mitzunehmen und eine Serie zu starten“, resümierte Glogau. Er wolle den Trend der „wenigen Gegentore“ aus den jüngsten Spielen fortsetzen, denn in der Vorbereitung habe man derer zu viele kassiert. Nun will Neersbroich „die oben ärgern“.
Die restlichen Ergebnisse: Der SV Otzenrath „verdrosch“ den Bezirksliga-Absteiger Red Stars mit 9:1 und Aufsteiger VfB Korschenbroich fertigte den SV Schelsen überraschend klar mit 6:1 ab. TuS Liedberg schlug SF Neuwerk II mit 1:0 und holte damit als Aufsteiger im dritten Spiel bereits den zweiten Sieg. Claudio Fernandes (38.) besorgte den Treffer des Tages für Liedberg, das damit auf Platz zwei sprang.