ASV Süchteln räumt bei der Stadtmeisterschaft in Viersen ab

Die Hallenstadtmeisterschaft Viersen hat am Sonntag in der Sporthalle Löh einen souveränen Sieger hervorgebracht. Der ASV Süchteln dominierte das Turnier über den gesamten Verlauf und sicherte sich mit einem klaren 4:0-Erfolg im Finale gegen den 1. FC Viersen verdient den Stadtmeistertitel. Besonders bemerkenswert: Die Mannschaft kassierte im gesamten Turnier lediglich zwei Gegentreffer.
Bereits vor dem sportlichen Auftakt stand fest, dass das Turnier unter besonderen Voraussetzungen stattfinden würde. Die SG Dülken hatte ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt, sämtliche Spiele wurden daher mit 0:2 gewertet. Diese Entscheidung wirkte sich vor allem auf die Konstellation in Gruppe A aus. Dort reichte dem SC Viersen-Rahser ein 1:1-Unentschieden gegen den TSV Boisheim, um als Gruppenzweiter den Einzug ins Halbfinale zu schaffen. Gruppensieger wurde BW Concordia Viersen mit drei Siegen aus drei Spielen.
In Gruppe B setzte der ASV Süchteln früh ein deutliches Zeichen. Drei klare Erfolge, 14 erzielte Tore und lediglich zwei Gegentreffer bedeuteten den souveränen Gruppensieg. Hinter dem ASV zog der 1. FC Viersen in die Finalrunde ein. Die Viersener traten dabei mit mehreren Neuzugängen an, darunter Leonard Lekaj, Lazaros Iliadis und Fabio Ribeiro. Kevin Weggen stand hingegen nicht zur Verfügung.
In der K.-o.-Runde unterstrich Süchteln seine Überlegenheit eindrucksvoll. Im Halbfinale ließ der ASV dem SC Viersen-Rahser beim 7:0 keine Chance. Der 1. FC Viersen setzte sich im zweiten Halbfinale mit 3:1 gegen BWC Viersen durch. Im anschließenden Spiel um Platz drei gewann BWC Viersen ebenfalls mit 3:1 gegen Rahser.
Das Finale entwickelte sich zu einer klaren Angelegenheit. Der ASV Süchteln kontrollierte die Partie von Beginn an und gewann verdient mit 4:0. Paul Fröhling brachte sein Team mit einem Freistoß und einem Distanzschuss auf die Siegerstraße. Karsten Robertz erhöhte auf 3:0, ehe Bora Kat den 4:0-Endstand besiegelte.
ASV-Trainer Volker Hansen zog ein durchweg positives Fazit: „Von der ersten bis zur letzten Minute haben die Jungs ein richtig gutes Turnier gespielt. Sie waren sehr konzentriert und haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Auch im Finale war der Sieg absolut verdient, er hätte sogar noch höher ausfallen können. Entscheidend war, dass alle Spieler mannschaftsdienlich gedacht und ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben.“
Mit dem Titelgewinn sicherte sich der ASV Süchteln zugleich die Qualifikation für das Masters. Die Hallenstadtmeisterschaft war insgesamt gut besucht, insbesondere zum Finale füllten sich die Ränge in der Sporthalle Löh und sorgten für einen würdigen Rahmen.
Nicht nur die erste Mannschaft des ASV Süchteln feierte Erfolge: Am Samstag sicherte sich auch die zweite Mannschaft den Titel. Ebenfalls erfolgreich waren die Altherren: Sowohl die Ü32- als auch die Ü40-Mannschaft gewannen ihre Titel. In der Jugend gingen mehrere Titel an die Süchtelner Nachwuchsteams – ein rundum erfolgreicher Auftritt für den Verein.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: