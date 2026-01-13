ASV Süchteln räumt bei der Stadtmeisterschaft in Viersen ab

Mit dem Titelgewinn sicherte sich der ASV Süchteln zugleich die Qualifikation für das Masters. Die Hallenstadtmeisterschaft war insgesamt gut besucht, insbesondere zum Finale füllten sich die Ränge in der Sporthalle Löh und sorgten für einen würdigen Rahmen.

Nicht nur die erste Mannschaft des ASV Süchteln feierte Erfolge: Am Samstag sicherte sich auch die zweite Mannschaft den Titel. Ebenfalls erfolgreich waren die Altherren: Sowohl die Ü32- als auch die Ü40-Mannschaft gewannen ihre Titel. In der Jugend gingen mehrere Titel an die Süchtelner Nachwuchsteams – ein rundum erfolgreicher Auftritt für den Verein.

