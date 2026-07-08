ASV Süchteln: Nach Rang drei kommen Talente, Jung und Matz

ASV Einigkeit Süchteln hat nach Rang drei in der Landesliga Niederrhein die nächsten Personalien für die kommende Saison geklärt. Dabei setzt der Verein weiter auf die eigene Entwicklung und zieht mit Tayga Süngü, Florian Jacob Maus und Luca Polanski drei junge Spieler in den Landesliga-Kader hoch. Das Trio soll Schritt für Schritt an den Seniorenbereich herangeführt werden und zugleich den Konkurrenzkampf erhöhen.
Süngü ist in der Defensive beheimatet und sammelte in der vergangenen Saison bereits erste Spielpraxis bei den Senioren. Maus bringt seine Stärken im Mittelfeld ein. Der ebenfalls 18-Jährige kam für Süchtelns A-Junioren in der vergangenen Saison auf 19 Einsätze, vier Tore und drei Assists, zudem hatte er bereits einen Einsatz in der Landesliga. Polanski ist mit 17 Jahren der jüngste Spieler aus diesem Paket. Der Mittelfeldspieler kam von Fortuna Mönchengladbach und hatte dort in elf A-Junioren-Spielen sieben Tore erzielt.
Für den ASV passt dieses Vorgehen zur sportlichen Ausgangslage. Nach einer Saison, in der Süchteln mit Rang drei oben mitmischte, geht es nicht nur um fertige Verstärkungen, sondern auch darum, junge Spieler mit Potenzial früh einzubinden. Gerade die Mischung aus entwicklungsfähigen Talenten und schon vorhandener Landesliga-Qualität soll dem Kader zusätzliche Breite geben.
Auch von außen hat Einigkeit Süchteln nachgelegt. Mit Nick Jung schließt sich ein Torwart dem Verein an, der zuletzt beim FC Viersen in der Bezirksliga spielte. Jung bringt zudem Nachwuchserfahrung aus Stationen beim SC St. Tönis, TSV Meerbusch und der Jugend von Uerdingen mit. In seinem FuPa-Profil stehen 43 Spiele sowie vier Berufungen in die Elf der Woche. Er erweitert damit die Optionen zwischen den Pfosten.
Eine besondere Personalie ist die Rückkehr von Matteo Giorgio Matz. Der Mittelfeldspieler kennt Süchteln bereits aus früheren Jahren, hat seitdem aber wichtige Schritte gemacht. Zuletzt spielte Matz für den VfL Jüchen-Garzweiler, mit dem er in der vergangenen Saison auch in der Oberliga Niederrhein auflief. Insgesamt weist sein FuPa-Profil 105 Spiele, 15 Tore und 16 Vorlagen aus. In Süchteln kommt er damit nicht als unbekanntes Talent zurück, sondern als Spieler, der gereift ist und auf höherem Niveau Erfahrungen gesammelt hat.
Nach Rang drei sendet der ASV mit diesen Personalien ein klares Signal. Süchteln setzt nicht ausschließlich auf kurzfristige Verstärkungen, sondern verbindet die Förderung junger Spieler mit gezielten Ergänzungen. Die Talente Süngü, Maus und Polanski bringen Perspektive, Jung sorgt für zusätzliche Torwartbreite, und Matz soll mit seiner Entwicklung und seiner Rückkehrgeschichte dem Mittelfeld neue Impulse geben.