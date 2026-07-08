ASV Süchteln: Nach Rang drei kommen Talente, Jung und Matz ASV Einigkeit Süchteln legt nach dem starken dritten Platz in der Landesliga Niederrhein personell nach. Drei Talente rücken auf, mit Nick Jung kommt ein Torwart dazu, außerdem kehrt Matteo Giorgio Matz gewachsen zurück. von André Nückel · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Zugänge in Süchteln. – Foto: Claudia Pillekamp

ASV Einigkeit Süchteln hat nach Rang drei in der Landesliga Niederrhein die nächsten Personalien für die kommende Saison geklärt. Dabei setzt der Verein weiter auf die eigene Entwicklung und zieht mit Tayga Süngü, Florian Jacob Maus und Luca Polanski drei junge Spieler in den Landesliga-Kader hoch. Das Trio soll Schritt für Schritt an den Seniorenbereich herangeführt werden und zugleich den Konkurrenzkampf erhöhen.

Süngü ist in der Defensive beheimatet und sammelte in der vergangenen Saison bereits erste Spielpraxis bei den Senioren. Maus bringt seine Stärken im Mittelfeld ein. Der ebenfalls 18-Jährige kam für Süchtelns A-Junioren in der vergangenen Saison auf 19 Einsätze, vier Tore und drei Assists, zudem hatte er bereits einen Einsatz in der Landesliga. Polanski ist mit 17 Jahren der jüngste Spieler aus diesem Paket. Der Mittelfeldspieler kam von Fortuna Mönchengladbach und hatte dort in elf A-Junioren-Spielen sieben Tore erzielt.

Für den ASV passt dieses Vorgehen zur sportlichen Ausgangslage. Nach einer Saison, in der Süchteln mit Rang drei oben mitmischte, geht es nicht nur um fertige Verstärkungen, sondern auch darum, junge Spieler mit Potenzial früh einzubinden. Gerade die Mischung aus entwicklungsfähigen Talenten und schon vorhandener Landesliga-Qualität soll dem Kader zusätzliche Breite geben. Jung kommt, Matz kehrt gereift zurück Auch von außen hat Einigkeit Süchteln nachgelegt. Mit Nick Jung schließt sich ein Torwart dem Verein an, der zuletzt beim FC Viersen in der Bezirksliga spielte. Jung bringt zudem Nachwuchserfahrung aus Stationen beim SC St. Tönis, TSV Meerbusch und der Jugend von Uerdingen mit. In seinem FuPa-Profil stehen 43 Spiele sowie vier Berufungen in die Elf der Woche. Er erweitert damit die Optionen zwischen den Pfosten.