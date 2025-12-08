ASV Süchteln kaltschnäuzig zum Kantersieg

Mit einem deutlichen 5:1-Erfolg über den SC Velbert hat der ASV Süchteln am Sonntag den Sprung auf Tabellenplatz drei der Landesliga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Volker Hansen zeigte über weite Strecken eine reife Vorstellung, profitierte dabei aber auch von einem starken Auftritt ihres Torhüters Elvedin Kaltak und nutzte die Offensivaktionen konsequent. Damit gelang die Wiedergutmachung nach der 1:4-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Spvg Solingen-Wald.

Die wichtigste Szene der ersten Hälfte ereignete sich in der 24. Minute: Naoufal El Hamdani stieg nach einer Flanke am höchsten und platzierte seinen Kopfball wuchtig Richtung untere Ecke – Kaltak reagierte jedoch glänzend, tauchte ab und verhinderte mit einer spektakulären Parade den möglichen Ausgleich. Nur zwei Minuten später baute der ASV seine Führung aus: Über die rechte Seite zog Leon Falter energisch in den Strafraum und schloss unten rechts zum 2:0 ab – ein Treffer, der Süchteln sichtbar Sicherheit zurückgab.

Bereits in der 4. Minute ging der ASV in Führung: Nach einem scharf hereingespielten Ball von Philipp Kremer in den Strafraum konnte der Velberter Schlussmann die Situation nicht bereinigen. Janpeter Zaum schaltete am schnellsten und drückte den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie. Doch Süchteln tat sich im Anschluss schwer, den Druck hochzuhalten, wie auch Trainer Hansen später anmerkte. Velbertsuchte immer wieder den Weg mit langen Bällen nach vorne und tauchte in dieser Phase häufiger gefährlich vor dem ASV-Tor auf.

In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs setzte der ASV einen weiteren wichtigen Schlag: Eine Hereingabe rutschte an die Strafraumkante durch, wo Philipp Kremer per Direktabnahme zum 3:0 verwandelte (45.+2). Der Offensivmann war einer der auffälligsten Akteure – umso bitterer für Süchteln, dass Kremer kurz nach der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Seine eigene erste Einschätzung nach könnte es eine schwerere Knieverletzung sein. „Ich hoffe sehr, dass sich das nicht bestätigt“, sagte Trainer Hansen nach Spielschluss.

Für Kremer kam Leo Rennett ins Spiel – und der Joker traf sofort: In der 59. Minute erhöhte er mit einem Heber auf 4:0. Velbert gelang zwar durch einen sehenswerten Distanzschuss von El Hamdani in den Winkel (82.) der Ehrentreffer zum 1:4, doch der ASV setzte nur Minuten später den Schlusspunkt. Bora Kat traf in der 86. Minute zum 5:1-Endstand.

Mit nun 26 Punkten schiebt sich Süchteln auf Rang drei der Tabelle – und geht mit breiter Brust in die abschließende Trainingswoche der Hinrunde. Trainer Hansen zeigte sich zufrieden, ordnete den Sieg aber nüchtern ein: „Wir wollten aus den letzten beiden Spielen das Maximum holen und heute den Grundstein legen. Velbert ist im 5-3-2-System schwer zu bespielen, aber wir machen die Tore zum richtigen Zeitpunkt. Das 4:0 nach der Pause war wie ein Steckerziehen.“ Überschattet wurde der Erfolg jedoch von Kremers Verletzung: „Das ist der einzige Wermutstropfen. Hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist.“

Amern verliert deutlich

Der SC Victoria Mennrath hat am Freitagabend im Heimspiel gegen den 1. FC Remscheid Moral bewiesen und einen 1:2-Rückstand in der zweiten Halbzeit gedreht. Am Ende stand ein 3:2-Erfolg, den Paul Szymanski in der Nachspielzeit sicherte. Szymanski (4.) hatte die Mennrather in der Partie bereits früh mit 1:0 in Front gebracht, ehe Remscheid das Spiel zunächst drehte. Doch Johannes Minikiti (50.) und Szymanski (90.+1) in Durchgang zwei sicherten den Heimerfolg der Mennrather.

Die VSF Amern kehrten am Samstag mit einer deutlichen 1:4-Niederlage vom TSV Solingen zurück. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg im ersten Durchgang noch vieles im Griff und ging nach 23 Minuten verdient in Führung durch Lamin Fuchs. Doch in der zweiten Halbzeit fielen vier Tore für Solingen.

Ein 0:0-Unentschieden sicherte sich der SC Union Nettetal im Auswärtsspiel bei der SG Unterrath. In der Tabelle liegt Nettetal allerdings nur noch auf Position zwölf.