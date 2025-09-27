ASV Süchteln II: Das Kollektiv als Schlüssel zum Traumstart

Der ASV Süchteln jubelt über die Tabellenführung – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Der ASV Süchteln II startete stark in die Saison - 16 Zähler und ein Torverhältnis von 16:5 brachten die Zweitvertretung des Landesligisten an die Tabellenspitze nach sechs Spieltagen. Am kommenden Spieltag trifft der ASV auf den SV Otzenrath, der durch den 10:0-Kantersieg des Rheydter SV am sechsten Spieltag, auf den dritten Platz abrutschte. Süchtelns Cheftrainer Marvin Hermes sprach über den fast perfekten Beginn.

Das Kollektiv als Erfolgsbringer Mit 16 Punkten hat der ASV Süchteln II aktuell noch drei Zähler mehr als der Zweitplatzierte Rheydter SV. Da die Rheydter ihre Partie des sechsten Spieltags schon absolviert haben, gibt es nun die Möglichkeit für den ASV den alten Abstand von sechs Punkten auf Rheydt wieder herzustellen - Zeitgleich kann die Mannschaft von Hermes den Vorsprung auf Otzenrath auf acht Zähler erhöhen.

Nur im Duell gegen den TuS Liedberg holte sein Team keinen Dreier. Doch mit dem 1:1-Remis gegen den TuS blieben die Süchtelner trotzdem ungeschlagen. Übungsleiter Hermes antwortete auf die Frage, was genau seine Truppe so stark macht, folgendes: "Unser Kollektiv - Jeder Spieler identifiziert sich zu Einhundert Prozent mit der Mannschaft und ist bereit in jedem Spiel an seine Grenze und drüber hinaus zu gehen. Weiter führte er aus: "Nach den, gerade zum Ende der Vorbereitung schlechten Ergebnissen, sind wir nicht in Unruhe verfallen, sondern haben weiter gemeinsam als Mannschaft gearbeitet und dann auch performt. Die positiven Resultate in den letzten Wochen haben uns dann natürlich auch geholfen, die positive Stimmung beizubehalten." Doch der ASV wird dicht verfolgt vom Rheydter SV, der ebenfalls noch ungeschlagen ist, allerdings noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat. Zudem überzeugte der SV mit Kantersiegen, wie beispielsweise dem 10:0-Erfolg gegen Liedberg. Durch den Druck, der von den Rheydtern ausgeübt wird, wird der Liga-Primus immer wieder zu Erfolgen verpflichtet. "Vor allem nach unserem Umbruch im Sommer ist es für Außenstehende bestimmt eine kleine Überraschung, dass wir so gut in die Saison gestartet sind. So ein Start macht definitiv Lust auf mehr und wir wollen diese Serie natürlich so lange wie möglich aufrecht erhalten", verriet Hermes. Er fügte noch hinzu: "Zur Wahrheit gehört aber auch, dass für solch eine Serie vielen Faktoren eine Rolle spielen. Die Faktoren, die wir beeinflussen können, werden wir beeinflussen. Am Ende werden wir schauen, wie lange diese dann tatsächlich gehalten hat."