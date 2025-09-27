ASV Süchteln II: Das Kollektiv als Schlüssel zum Traumstart

Der ASV Süchteln II startete stark in die Saison - 16 Zähler und ein Torverhältnis von 16:5 brachten die Zweitvertretung des Landesligisten an die Tabellenspitze nach sechs Spieltagen. Am kommenden Spieltag trifft der ASV auf den SV Otzenrath, der durch den 10:0-Kantersieg des Rheydter SV am sechsten Spieltag, auf den dritten Platz abrutschte. Süchtelns Cheftrainer Marvin Hermes sprach über den fast perfekten Beginn.
Mit 16 Punkten hat der ASV Süchteln II aktuell noch drei Zähler mehr als der Zweitplatzierte Rheydter SV. Da die Rheydter ihre Partie des sechsten Spieltags schon absolviert haben, gibt es nun die Möglichkeit für den ASV den alten Abstand von sechs Punkten auf Rheydt wieder herzustellen - Zeitgleich kann die Mannschaft von Hermes den Vorsprung auf Otzenrath auf acht Zähler erhöhen.
Nur im Duell gegen den TuS Liedberg holte sein Team keinen Dreier. Doch mit dem 1:1-Remis gegen den TuS blieben die Süchtelner trotzdem ungeschlagen. Übungsleiter Hermes antwortete auf die Frage, was genau seine Truppe so stark macht, folgendes: "Unser Kollektiv - Jeder Spieler identifiziert sich zu Einhundert Prozent mit der Mannschaft und ist bereit in jedem Spiel an seine Grenze und drüber hinaus zu gehen. Weiter führte er aus: "Nach den, gerade zum Ende der Vorbereitung schlechten Ergebnissen, sind wir nicht in Unruhe verfallen, sondern haben weiter gemeinsam als Mannschaft gearbeitet und dann auch performt. Die positiven Resultate in den letzten Wochen haben uns dann natürlich auch geholfen, die positive Stimmung beizubehalten."
Doch der ASV wird dicht verfolgt vom Rheydter SV, der ebenfalls noch ungeschlagen ist, allerdings noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat. Zudem überzeugte der SV mit Kantersiegen, wie beispielsweise dem 10:0-Erfolg gegen Liedberg. Durch den Druck, der von den Rheydtern ausgeübt wird, wird der Liga-Primus immer wieder zu Erfolgen verpflichtet. "Vor allem nach unserem Umbruch im Sommer ist es für Außenstehende bestimmt eine kleine Überraschung, dass wir so gut in die Saison gestartet sind. So ein Start macht definitiv Lust auf mehr und wir wollen diese Serie natürlich so lange wie möglich aufrecht erhalten", verriet Hermes. Er fügte noch hinzu: "Zur Wahrheit gehört aber auch, dass für solch eine Serie vielen Faktoren eine Rolle spielen. Die Faktoren, die wir beeinflussen können, werden wir beeinflussen. Am Ende werden wir schauen, wie lange diese dann tatsächlich gehalten hat."
Ein wichtiger Grundstein für den Erfolg seiner Mannschaft ist Sommer-Zugang Niklas Reimelt. Der 30-Jährige erzielte in fünf gespielten Partien ganze sechs Tore und bereitete Eins vor. Der Angreifer stellte schon vor mehr als zehn Jahren bei der ersten, sowie bei der zweiten Mannschaft des ASV seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Nach neun weiteren Vereinsstationen zog es ihn im Sommer zurück nach Süchteln. "Niklas ist enorm wichtig für uns. Mit seiner Qualität und Mentalität hilft er uns, insbesondere im letzten Drittel, immer wieder gefährliche Chancen zu kreieren, oder kann auch selber ein Tor erzielen. Dadurch kann er für uns schlussendlich auch immer wieder in knappen Spielen den Unterschied machen", sagte Hermes über seinen Schützling.
Mit 16 erzielten Treffern und nur fünf Gegentoren stellt der Tabellenführer sowohl die zweitbeste Offensive, als auch die zweitbeste Defensive. Nur Rheydt ist in beiden Statistiken besser aufgestellt. Daher lobte Hermes nicht nur seinen Top-Torschützen Reimelt, sondern auch die restlichen Mannschaftsteile: "Genauso wichtig für unseren Erfolg sind aber auch alle anderen Spieler. Ohne einen Torwart, der auch mal einen Unhaltbaren hält, ohne eine Verteidigung, die sich in jeden Ball reinwirft, ohne ein Mittelfeld, dass unermüdlich Lücken stopft und zweite Bälle gewinnt, ohne Auswechselspieler, die nach ihrer Einwechslung gute Leistungen zeigen, würden wir immer mindestens ein Tor mehr kassieren als wir schießen.
Am Ende des Tages wären wir ohne diese Gegebenheiten nicht erfolgreich."
Die Tabellenführung wird der ASV Süchteln unabhängig vom Ergebnis gegen Otzenrath auch nach dem sechsten Spieltag behalten. Mit einem Dreier würde sich der Erstplatzierte allerdings ein gutes Polster verschaffen. Ob Hermes und seine Mannschaft auch nach dem kommenden Spieltag ungeschlagen bleiben und ob Reimelt wieder trifft, bleibt abzuwarten.