ASV Süchteln darf wieder auf Unterschiedsspieler Lars Prigge bauen

Lars Prigge musste fast ein Dreivierteljahr auf seine Rückkehr in den Spielbetrieb warten. Nun ist der 20-Jährige aber wieder mittendrin. Mit Rückrundenstart hat Prigge bereits drei Saisonspiele absolviert und direkt gezeigt, warum er im Verein seit Jahren als großes Talent gilt. Beim 3:0 gegen TuRU Düsseldorf steuerte er ein Tor und eine Vorlage bei, beim 4:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Remscheid folgte eine weitere Torvorlage des Mittelfeldspielers. Für Trainer Volker Hansen ist das Comeback aus einem besonderen Grund erfreulich: „Viel wichtiger als alles andere war, dass er schmerzfrei gespielt hat.“
„Man merkte einfach, dass der Junge mit der Situation sehr belastet war“, schildert Hansen die schwierige Phase. Umso behutsamer wurde die Rückkehr aufgebaut: Erst stand leichtes Passspiel auf dem Programm, dann folgte das Hallentraining und schließlich absolvierte er wieder regelmäßige Einheiten in der Vorbereitung. „Wir haben ihn Stück für Stück herangeführt“, so der Trainer.
Dass Prigge nicht nur zurück ist, sondern auch direkt Akzente setzt, überrascht den Trainer nicht. „Er ist ein richtig guter Fußballer, ein Techniker, der vom Selbstvertrauen lebt. Und er ist ein Top-Eins-gegen-Eins-Spieler“, sagt Hansen über ihn. Gegen TuRu Düsseldorf krönte Prigge seine Leistung mit einem sehenswerten Treffer, nachdem er einen Ball erobert, den Torwart umkurvt und überlegt eingeschoben hatte.
Für den Trainer ist etwas anderes mindestens genauso wichtig wie die sportlichen Zahlen: „Er spiegelt den Charakter unserer Mannschaft wider. Er ist ein super feiner Junge, ein ganz, ganz toller Kerl.“ Die Mannschaft habe ihn während seiner langen Leidenszeit stets unterstützt und mitgenommen. „Ich glaube, er hat gemerkt, wie wichtig er für uns ist“, sagt Hansen weiter. Jetzt hofft beim Verein jeder, dass Prigge von weiteren Rückschlägen verschont bleibt. Hansen bringt es so auf den Punkt: „Mich freut es einfach, dass er wieder auf dem Platz steht – und dass er den Spaß am Fußball wiedergefunden hat.“
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: