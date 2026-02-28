ASV Süchteln darf wieder auf Unterschiedsspieler Lars Prigge bauen

Für den Trainer ist etwas anderes mindestens genauso wichtig wie die sportlichen Zahlen: „Er spiegelt den Charakter unserer Mannschaft wider. Er ist ein super feiner Junge, ein ganz, ganz toller Kerl.“ Die Mannschaft habe ihn während seiner langen Leidenszeit stets unterstützt und mitgenommen. „Ich glaube, er hat gemerkt, wie wichtig er für uns ist“, sagt Hansen weiter. Jetzt hofft beim Verein jeder, dass Prigge von weiteren Rückschlägen verschont bleibt. Hansen bringt es so auf den Punkt: „Mich freut es einfach, dass er wieder auf dem Platz steht – und dass er den Spaß am Fußball wiedergefunden hat.“