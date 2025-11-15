Felipe Burkhardt überzeugt beim ASV Süchteln. – Foto: Tom Ostermann

ASV Süchteln: Burkhardt hat sich zurückgekämpft Beim ASV Süchteln ist Felipe Burkhardt aktuell ein Schlüsselspieler im Mittelfeld. Die vergangenen zwei Spielzeiten waren indes geprägt von Verletzungen und Zweifeln.

Felipe Burkhardt ist in dieser Saison eine der Konstanten im Spiel des ASV Süchteln. Der Mittelfeldspieler absolvierte bislang zwölf Partien in der Landesliga, die meisten davon von Beginn an und über die volle Distanz. Unter Trainer Volker Hansen hat sich der 25-Jährige zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft entwickelt.

Dass Burkhardt nun wieder eine so große Rolle spielt, war indes vor einigen Monaten nicht absehbar. In den beiden vergangenen Jahren kämpfte er mit langwierigen Verletzungen: zunächst eine Sehnenverletzung in der Leiste, dann ein hartnäckiger Knorpelschaden. „In der letzten Saison habe ich kein Spiel gemacht. Das war das schlimmste Jahr für mich“, erzählt Burkhardt. „Ich habe oft gedacht, vielleicht schaffe ich es nicht mehr zu spielen. Aber ich wollte nicht aufgeben.“ Als Trainer wieder Kontakt zum Fußball bekommen

In dieser schwierigen Phase half ihm unter anderem, dass er als Co-Trainer in der Jugend des ASV mitarbeitete. „Das hat mir geholfen, den Kopf freizubekommen. Ich hatte weiter Kontakt zum Fußball, das war wichtig für mich“, sagt Burkhardt. Schritt für Schritt kämpfte er sich zurück, inzwischen steht er wieder regelmäßig auf dem Platz. „Ich bin noch nicht ganz bei 100 Prozent, aber jede Woche wird es besser. Hauptsache, ich kann spielen – das ist für mich das Wichtigste“, sagt er weiter. Burkhardt stammt aus Porto Alegre im Süden Brasiliens. Seine fußballerische Laufbahn begann bei EC Sao José-RS, wo er bis in die U20 spielte und regelmäßig mit der Profimannschaft (damals in der dritten Liga) trainierte. Ein Pflichtspieleinsatz blieb ihm zwar verwehrt, doch die Erfahrung prägte ihn. Als Corona den Spielbetrieb in Brasilien lahmlegte, suchte Burkhardt neue Wege – und fand sie in Europa.