ASV Süchteln bleibt Primus, Union Nettetal siegt wieder

Personell war die Woche mitunter schwierig gewesen. So stand Branimir Galic aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Offensivspieler Phillip Spickenbaum konnte aus beruflichen Gründen die ganze Woche nicht trainieren. Außerdem nahm Florian Heise wegen einer starken Prellung lediglich beim Abschlusstraining am Freitag teil. Und auch Mittelfeldmotor Chisato Suda stand krankheitsbedingt nur am Freitag zur Verfügung. „Das hat man dann gemerkt. Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht da. Wülfrath muss hier klar in Führung gehen“, sagte Trainer Kemal Kuc nach dem Spiel.

Um den Kader aufzufüllen, rückten mit Dustin Kahlen und Archil Ismail für das Heimspiel auch zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft in den Kader. Ismail kam dann in der 77. Minute auch zum Einsatz, als er für den angeschlagenen Florian Wolters in die Partie kam.

Erstmals von Beginn an stand auch Torwart Tobias Schriddels zwischen den Pfosten, der seine Sache gut machte und die nötige Ruhe im Spiel ausstrahlte. Im ersten Durchgang hatten die Nettetaler allerdings auch Glück, nicht in Rückstand zu geraten. So traf Gian-Luca Bühring von Wülfrath in der 21. Minute beispielsweise den Pfosten. Bei der anschließenden Doppelchance war dann Torwart Schriddels zur Stelle.

Zur Halbzeitpause stellten die Nettetaler dann um. Für Innenverteidiger Luka Drca kam Spickenbaum in die Partie. Niklas Götte rückte anschließend wieder auf seine gewohnte Position, nachdem er in der ersten Halbzeit auf der Sechser-Position gespielt hatte. Anschließend war Nettetal gut im Spiel. Nach Zuspiel durch Leon Chuontu Tumbarinu war es dann Spickenbaum, der in den Strafraum hineinzog und anschließend mit einer schönen Einzelleistung zum 1:0 traf.

Auf der anderen Seite versuchten es die Wülfrather mit langen Bällen, um nach vorne zu kommen. Kurz vor Ende hatten die Nettetaler dann die Chance, für die Entscheidung zu sorgen. Nach einer Flanke von Leon Chuontu Tumbarinu kam Noel Gergorec nicht richtig an den Ball und setzte das Spielgerät über das Tor. So blieb die Partie bis zum Ende offen. „Für uns waren das heute sechs Punkte. Wülfrath hat eine gute Mannschaft mit vielen individuell guten Spielern. Nach der 1:4-Niederlage in der Vorwoche und den personellen Umständen unter der Woche sind wir nun wieder zurück“, fasste Kuc zusammen, der auch von einem „Riesensieg“ sprach.

Süchteln mit Gala

Durch den Sieg festigten die Nettetaler in der Tabelle Platz drei. Weiterhin Spitzenreiter ist der ASV Süchteln, der im Auswärtsspiel bei der SG Unterrath einen deutlichen 6:1-Erfolg einfuhr. Die Tore für die Elf von Trainer Volker Hansen erzielten Paul Fröhling (4., 58. Minute), Leonit Popova (18., 35.), Maurice Bock (56.) und Lennart Brüster (77.). Shuki Hamanosono (41.) traf für Unterrath.

Die VSF Amern müssen sich in einem wilden Spiel mit einem 2:2-Unentschieden gegen den SSV Bergisch Born begnügen. Malte Knop hatte die Amerner nach zwölf Minuten bereits mit 2:0 in Führung gebracht. Nachdem die Gäste in der 52. Minute zum Anschlusstreffer kamen, wurde es ab der 77. Minute gleich doppelt schwer für Amern: Nach einem Foulspiel sah Selman Sevinc zunächst die Rote Karte. Auch Lamin Fuchs bekam die Rote Karte gezeigt. Mit der letzten Aktion des Spiels traf Born schließlich zum 2:2.

Bereits am Freitagabend siegte der SC Victoria Mennrath nach Toren von Paul Szymanski (70.) und Oliver Krüppel (72.) mit 2:0 gegen den FC Kosova Düsseldorf. Amern ist Zehnter in der Tabelle und Mennrath hat sich auf den achten Rang in der Landesliga hochgepirscht.