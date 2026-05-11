ASV Süchteln bleibt in der Landesliga in bestechender Form

Der ASV Süchteln bleibt in der Landesliga weiter in bestechender Form. Am 31. Spieltag setzte sich die Mannschaft in einer torreichen Partie mit 5:3 beim VfB Hilden II durch und feierte damit bereits den 19. Saisonsieg. Rang drei ist den Süchtelnern damit nicht mehr zu nehmen, auch Platz zwei bleibt bei nur zwei Punkten Rückstand weiter in Reichweite.
Die Partie begann schwungvoll und entwickelte sich früh zu einem offenen Schlagabtausch. Hilden ging in der 12. Minute durch Jaro Vogtmüller in Führung, doch Süchteln antwortete nahezu im Gegenzug: Nach einem Angriff über die linke Seite traf Paul Fröhling aus rund 16 Metern zum 1:1 (13. Minute).
Nach einer halben Stunde brachte Marvin Theis die Gastgeber erneut in Front (31.), nachdem Süchteln eine Hereingabe nicht konsequent klären konnte. Die Gäste blieben jedoch dran und glichen noch vor der Pause aus: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Bora Nurettin Kat den fälligen Elfmeter sicher zum 2:2 (36.).
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel wild: Hilden nutzte eine unübersichtliche Situation im Strafraum zur erneuten Führung durch Vogtmüller (61.). Doch die Antwort der Gäste folgte erneut prompt: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete Süchteln schnell um, Kat setzte Fröhling in Szene, der aus der Distanz direkt zum 3:3 traf (61.). Kurz darauf drehte Süchteln die Partie endgültig. Nach einem Zuspiel aus dem Rückraum traf Fröhling zum 4:3 (64.). In der Schlussphase sorgte Batuhan Arslanoglu für die Entscheidung, als er nach Vorarbeit von Fröhling im Strafraum die Übersicht behielt und zum 5:3 einschob (88.).
Trainer Volker Hansen sah trotz des Sieges auch kritische Punkte: „Hilden hat es uns echt schwer gemacht.“ Vor allem die langen Bälle und das Verhalten bei zweiten Bällen hätten Probleme bereitet. Gleichzeitig hob er die Offensivstärke hervor: „Nichtsdestotrotz haben wir unsere Chancen immer wieder gehabt. Wenn man fünf Tore schießt, dann muss man drei Punkte mitnehmen.“
Wie schon in der Vorwoche bewies Süchteln große Moral und drehte erneut eine Partie, in der man mehrfach in Rückstand geraten war. Die Serie von nun neun Siegen in Folge unterstreicht die starke Form. In der Schlussphase durften zudem mit Tayga Süngü und Florian Maus zwei A-Jugendspieler ihr Debüt im Seniorenbereich feiern – ein weiterer positiver Aspekt eines erfolgreichen Auswärtstags.
Die VSF Amern haben im Abstiegskampf der Landesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim FC Remscheid unterlag die Mannschaft trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:4. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend: Johannes Hamacher brachte Amern bereits in der 7. Minute nach einer Ecke per Kopf in Führung. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Ausgleich der Gastgeber in der 52. Minute bot sich Selman Sevinc kurz darauf die große Möglichkeit zur erneuten Führung, doch er scheiterte am Remscheider Torhüter. Auf der Gegenseite hatte Amern Glück, als Remscheid gleich zweimal den Pfosten traf. In der Schlussphase zeigten sich die Gastgeber jedoch deutlich effizienter und erzielten noch drei Treffer zum 4:1-Endstand. Für Amern (34 Punkte, Platz zwölf) bleibt die Lage im Tabellenkeller damit angespannt.
Einen wichtigen Punkt sicherte sich dagegen der SC Victoria Mennrath. Beim Auswärtsspiel bei DV Solingen kam das Team zu einem 2:2-Unentschieden. Christian Geiser (17.) und Johannes Minkiti (71.) trafen für die Mannschaft von Trainer Simon Netten. Mennrath bleibt mit 33 Punkten aber mit einem hauchzarten Vorsprung von nur einem Punkt vor dem wahrscheinlichen Relegationsplatz 14.
Ebenfalls ohne Erfolg blieb der SC Union Nettetal. Mit stark dezimiertem Kader trat das Team beim TSV Solingen an und musste sich mit 1:4 geschlagen geben. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte Florian Heise in der 31. Minute. Nettetal ist Siebter.