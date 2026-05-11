ASV Süchteln bleibt in der Landesliga in bestechender Form

Die VSF Amern haben im Abstiegskampf der Landesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim FC Remscheid unterlag die Mannschaft trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:4. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend: Johannes Hamacher brachte Amern bereits in der 7. Minute nach einer Ecke per Kopf in Führung. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Ausgleich der Gastgeber in der 52. Minute bot sich Selman Sevinc kurz darauf die große Möglichkeit zur erneuten Führung, doch er scheiterte am Remscheider Torhüter. Auf der Gegenseite hatte Amern Glück, als Remscheid gleich zweimal den Pfosten traf. In der Schlussphase zeigten sich die Gastgeber jedoch deutlich effizienter und erzielten noch drei Treffer zum 4:1-Endstand. Für Amern (34 Punkte, Platz zwölf) bleibt die Lage im Tabellenkeller damit angespannt.