ASV Süchteln bekommt neuen Kunstrasen In seiner ersten Sitzung hat der Sportausschuss grünes Licht für die Sanierung des Kunstrasenplatzes gegeben. Noch gedulden müssen sich der 1. FC Viersen und die drei Viersener Tennisclubs.

Während sich die Mitglieder des ASV Süchteln schon freuen dürfen, müssen der 1. FC Viersen und die drei Tennisvereine Viersener THC, Dülkener TC und TC Süchteln noch abwarten: Das ist das Ergebnis der ersten Sitzung des neu aufgestellten Sportausschusses der Stadt Viersen, der am Dienstagabend im Forum tagte. Allerdings muss der Rat noch zustimmen.

Beim FC ist die Entscheidung über die Sanierung eines Tennenplatzes am Hohen Busch ebenso vertagt wie der Entschluss, ob die Stadt Viersen den drei Tennisvereinen ein Gelände bereitstellen kann, damit diese dort gemeinschaftlich eine Tennishalle errichten können. In beiden Fällen soll nun ein Treffen von den Obleuten der Fraktionen am Dienstag, 9. Dezember, die Entscheidung auf den Weg bringen, die dann der Rat in seiner Sitzung im Dezember fällen wird. Obleute sind Vertrauenspersonen, die die Interessen einer bestimmten Gruppe vertreten; im Fall von Viersen also Ratsmitglieder, die in den Ausschüssen Hauptansprechpartner ihrer Fraktion sind. Insbesondere die drei Tennisvereine drängen auf eine baldige (positive) Entscheidung, ihnen ein Gelände zu überlassen; im Gespräch soll eine Fläche am Hohen Busch sein. Die Clubs beabsichtigen, dort gemeinsam eine neue Tennishalle mit sechs Plätze zu bauen. Die ist für die Clubs sozusagen lebenswichtig, da sie sonst in den Wintermonaten so gut wie nicht spielen können – nicht im Meisterschaftsbetrieb (es sei denn, sie finden außerhalb der Stadtgrenzen eine Tennishalle) noch, und das ist für den Fortbestand der Vereine wichtiger, für den Trainingsbetrieb insbesondere der Jugendabteilungen. Hintergrund ist unter anderem, dass die Tennishalle an der Eichenstraße, die sieben Tennisplätze hatte, nicht mehr zur Verfügung steht. Die Vereine hatten sich daraufhin zusammengeschlossen und sich darauf verständigt, gemeinsam eine neue Tennishalle zu bauen. Das Grundstück dazu soll die Stadt bereitstellen. Die Clubs warten deshalb händeringend auf die Zusage, weil sie gerne die ausführende Baufirma beauftragen wollen, damit die Halle im kommenden Jahr gebaut und bis zum September fertiggestellt werden kann – im Oktober beginnt die Wintersaison.

Platz von 2011 wird beim ASV Süchteln erneuert Grünes Licht gibt es dagegen für den ASV Süchteln. Der Verein hatte Fördergelder beantragt, um seinen Kunstrasenplatz zu erneuern. Der Platz war im Jahr 2011 errichtet worden; Kunstrasenplätze haben in der Regel eine Haltbarkeit zwischen zwölf und 15 Jahren, je nach Frequentierung, Qualität des Materials, Umgang, Lage, Pflege der Flächen und Witterungseinflüsse. Die Stadtverwaltung hatte daraufhin ein Gutachten einer Fachfirma in Auftrag gegeben.