Der ASV Süchteln muss dringend punkten. – Foto: Heiko van der Velden

ASV Süchteln: Aus der Not eine Tugend machen Aufgrund des Verletzungspechs im Landesliga-Kader setzt der ASV Süchteln vermehrt auf Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend – die müssen nun auch im Abstiegskampf bestehen.

Drei Spiele sind in der Landesliga bis zum Jahresende noch zu absolvieren. Es geht nun auch darum, unter welchem Eindruck die Mannschaften in die lange Winterpause gehen. Eine hohe Bedeutung kommt daher dem Duell am Wochenende zwischen dem ASV Süchteln und dem 1. FC Mönchengladbach zu.

Denn beide Teams brauchen dringend Punkte. Die Süchtelner – mit elf Zählern lediglich einen Punkt über dem Strich im Tabellenkeller – würden bei einem erfolgreichen Ausgang einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf gehen. Die Westender würden bei einem Sieg hingegen ihre Chance erhalten, sich noch einmal an die Nichtabstiegsplätze heranzuspielen. Denn mit sieben Punkten Rückstand auf den ASV ist das rettende Ufer aktuell in weiter Ferne. Weshalb Süchteln in diesem Jahr unten im Tabellenkeller steckt, liegt vor allem an der fehlenden Kontinuität in dieser Saison. Seit mehreren Wochen sorgen diverse Ausfälle dafür, dass Trainer Frank Mitschkowski zum Rotieren gezwungen ist und bislang noch in keinem Spiel mit der gleichen Startelf auflaufen konnte. Auch in dieser Woche sieht es beim ASV nicht besser aus. Zum Start der Trainingswochemeldete sich Burak Akarca krank und Shota Arai musste mit Problemen im Oberschenkel pausieren. „Das sind für uns auch Unterschiedsspieler, die wir nicht ersetzen können“, gab ASV-Coach Mitschkowski zu. Dementsprechend sei es auch noch offen, wer am Sonntag für einen Einsatz zur Verfügung steht. Mit Janpeter Zaum und Hiromasa Kawamura gibt es lediglich zwei Spieler im Kader, die bislang alle elf Meisterschaftsspiele in der Landesliga absolviert haben.