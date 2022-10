ASV singt in Freren Gute Besserung, Felix!

Einen hochverdienten 3:1-Auswärtssieg holt unsere Zweite bei der SG Freren 1921 e.V. II. Leider wird die Partie von der schweren Verletzung von A-Jugend-Kapitän Felix Wichmann überschattet, der im ersten Durchgang unglücklich auf dem Ball ausrutscht und dem dabei die Kniescheibe herausspringt, sodass der RTW anrücken muss. Felix, der als Aushilfe direkt in der Startelf steht, zeigt bis dato ein überragendes Spiel und ist auch selbst für die 1:0-Führung verantwortlich. Eine ähnlich tolle Leistung liefern übrigens auch die beiden anderen U19-Kicker Jan Thale und Soenke Thill ab - ein großer Dank gilt an dieser Stelle also einmal mehr unserer A1, auf die wir in diesem Jahr absolut zurecht stolz sein dürfen!