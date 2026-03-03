ASV setzt auf Kontinuität – Zevenhuizen & Co. bleiben, Trautmann geht Weichen für die neue Saison früh gestellt von p.s. · Heute, 20:43 Uhr · 0 Leser

In einer für die Anhänger des ASV Altenlingen erfreulichen Nachricht hat der Verein die Verlängerung des Trainertrios um Jan Zevenhuizen, Dennis Kalmer und Kai Neitzke für die Spielzeit 2026/2027 bestätigt. Nach dem historischen vierten Tabellenplatz in der Vorsaison setzt der Verein weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie.

„Die fußballerische Weiterentwicklung unserer Mannschaft in den letzten 1,5 Jahren trägt ganz klar die Handschrift unserer Coaches. Weiterer Worte zu den sportlichen Beweggründen der Verlängerung bedarf es eigentlich gar nicht, die Zahlen und Fakten sprechen für sich“, erklärt der ASV-Fußballvorstand und hebt damit die Erfolge des Trainerteams hervor. Die sportliche Leitung ergänzt: „Das Engagement und Herzblut der drei für den ASV ist schon außergewöhnlich und das Miteinander von großer Wertschätzung geprägt. Es passt einfach. Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns, dass es in dieser Konstellation auch in die dritte gemeinsame Saison am Wallkamp geht.“

Die Mannschaft hat sich in der laufenden Saison erneut auf Rekordjagd begeben und scheint nach dem starken Vorjahr erneut ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden zu können. Die Arbeit von Zevenhuizen & Co. wird dabei als zentraler Erfolgsfaktor angesehen – sowohl auf dem Platz als auch in der Entwicklung der Spieler. Nicht mehr Teil des Teams wird ab der kommenden Saison Torwarttrainer Philipp Trautmann sein. Nach zwei Jahren am Wallkamp verlässt er den Verein aus beruflichen Gründen. „Bis zum Saisonwechsel wird Philipp unsere Schnapper aber sicher noch das ein oder andere Mal durch den Wald scheuchen und bei allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein Pfundskerl, den wir jetzt schon vermissen“, kommentiert der Fußballvorstand mit Wehmut.