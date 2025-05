Der ASV Haselmühl hat (mindestens) den ersten Schritt zum Kreisliga-Verbleib geschafft. – Foto: Verein

ASV-Schlussmann Donatien Michel avanciert zum Helden im Rele-Krimi Vor der beeindruckenden Kulisse von 800 Fans entschärft der Keeper gleich zwei Elfmeter und hilft seinem ASV Haselmühl, die nächste Relegations-Runde zu erreichen +++ Große Enttäuschung bei Gegner Germania Amberg Verlinkte Inhalte Relegation KL AM/WEN Haselmühl Germ. Amberg Thomas Roth Michael Hammer

Der Auftakt in die Kreisliga-Relegetion des Spielkreises Amberg/Weiden hätte spannender und dramatischer nicht verlaufen können. Im Duell des ASV Haselmühl (Dreizehnter der Kreisliga Süd) mit dem SC Germania Amberg (Vizemeister Kreisklasse Süd) stand es zum Ende der regulären Spielzeit 2:2. Es ging in die "Overtime", die ebenfalls keinen Sieger brachte. Beim finalen Elfmeterschießen entwickelte sich ASV-Keeper Donatien Michel zum Matchwinner für seine Farben, am Ende des Krimis gewann Haselmühl mit 5:3.

Die Freude über den Sieg war natürlich groß beim Kreisliga-Vorletzen. Ein erster Schritt, nachträglich das Ticket für die nächste Kreisligasaison zu lösen, war getan. Ob man nun ein weiteres Relegationsspiel bestreiten muss oder ob das 5:3 schon den Klassenerhalt bringt, hängt vom letzten Spieltag der Bezirksliga kommenden Samstag ab. In Haselmühl stellt man sich nun erst einmal darauf ein, dass es in der kommenden Woche am Mittwoch (man träfe auf den Sieger der Partie SG Kastl/Utzenhofen gegen den SV Neusorg) weiter geht. Sollten die Ergebnisse der Bezirksliga dann die Runde 2 nicht mehr notwendig machen, dann heißt es am Samstagabend "it's Partytime", wie es aus den Reihen des ASV heißt.



Riesige Enttäuschung herrschte hingegen bei Germania Amberg, wo man der mangelhaften Verwertung von Großchancen nachtrauerte. Im "Lotteriespiel Elfmeterschiessen" zog man dann den Kürzeren, zum zweiten Mal in Folge. Denn schon im letzten Jahr war die Elf von Coach Thomas Roth knapp mit 0:1 an der SpVgg Windischeschenbach gescheitert. So werden die Rot-Gelben auch in der kommenden Saison in der Kreisklasse Süd am Start sein.









Der ASV Haselmühl kam besser in die Partie und hatte nach wenigen Minuten durch Adrian Meier und Matthias Schmidt die ersten Abschlüsse. In der 10. Minute kreuzte der Haselmühler Matthias Schmidt nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld im Strafraum den Laufweg von SCG-Verteidiger Tim Kastner und wurde von diesem an den Hacken getroffen. Schiedsrichter Lukas Schwendner entschied sofort auf Strafstoß. Daniel Ibler trat an und traf ins rechte Eck zur Haselmühler Führung. SCG-Schlussmann Peter Mutzbauer hatte noch die Finger am Ball, konnte diesen aber nicht mehr parieren. Die Mannen von Trainer Thomas Roth waren sichtlich geschockt durch den frühen Rückstand und mussten sich erst einmal sammeln. Erst nach etwas mehr als 15 Minuten hatten die Germanen durch einen Fernschuss von Tim Kastner den ersten Abschluss. Aus dem Nichts fiel dann nach etwas mehr als 20 Minuten der Ausgleich für den SCG. Einen langen Ball von Luca Roth erkämpfte sich Simon Madl und zog am rechten Strafraumeck aus der Drehung einfach mal ab. Der nicht unhaltbar erscheinende Ball schlug neben dem linken Pfosten ein. Nur zwei Minuten später hätte die Roth-Elf das Spiel beinahe komplett gedreht, doch Kapitän Adrian Meyer setzte seinen Abschluss aus 13 Metern - die Vorlage kam von Patrick Donhauser - über den Kasten. Bis zur Pause entwickelte sich in der Folge eine zerfahrene Partie mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten und ohne wirklich nennenswerte Tormöglichkeiten.







Der Ball schlägt zum 2:2-Ausgleich für die Amberger Germania (in Rot) im Kreuzeck ein. Am Ende behielt der ASV Haselmühl (in Grün-Schwarz) nach Elfmeterkrimi die Oberhand im Rele-Match. – Foto: Tobias Neudecker





Die Germanen hatten sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen und kamen druckvoll aus der Kabine. In der 53. Spielminute scheiterte SCG-Mittelfeldspieler Tim Kastner mit einem sehenswerten Schlenzer an der Querlatte. Auch in den folgenden Minuten konnten die Amberger weitere Abschlüsse durch Lukas Schmidt und Simon Madl verbuchen. Mitten in die Druckphase der Amberger hinein ging der ASV Haselmühl wieder in Führung. Nach einem Einwurf von der rechten Seite sprang der Ball Germanenverteidiger Tim Nissler im Strafraum an die Hand und Schiedsrichter Lukas Schwendner entschied erneut auf Strafstoß. Dieses Mal legte sich Matthias Schmidt den Ball zurecht und verwandelte sicher ins rechte untere Eck. Der Jubel des ASV war noch nicht ganz verhallt, da glichen die Vilsstädter erneut aus. Fabian Kammerl setzte einen Freistoß aus rund 20 Meter Torentfernung von der linken Seite über die Mauer perfekt ins Kreuzeck. In der 71. Minute hatten die Haselmühler Glück, dass Schiedsrichter Lukas Schwendner nach einem harten Einsteigen von Schlussmann Donatien Michel gegen Simon Madl nicht auf Strafstoß für den SCG entschied. Auf der anderen Seite standen nach knapp 80 Minuten dann auch die Germanen mit Fortuna im Bunde, als nach einem Querschläger zunächst ASV-Stürmer Adrian Meier an einer überragenden Fußabwehr von Germanentorwart Peter Mutzbauer scheiterte und Philipp Paintner den Nachschuss aus kurzer Distanz nur an das Lattenkreuz setzte. Kurz vor dem Ende hätte dann erneut Philipp Paintner für die Entscheidung sorgen können, setzte aber seinen Abschluss frei vor dem Germanentor am Pfosten vorbei.



So ging es in die Verlängerung. In dieser waren beide Mannschaften die Strapazen der umkämpften Partie anzumerken und es mehrten sich die Krämpfe bei den Spielern. In 100. Spielminute bot sich dem eingewechselten Germanenstürmer Thomas Schlaffer die Chance zur Führung, doch dieser scheiterte im eins gegen eins am Haselmühler Schlussmann Donatien Michel. Mit Ablauf der Spielzeit hätte ASV-Stürmer Daniel Ibler beinahe für den Lucky-Punch gesorgt, setzte einen Kopfball aus etwas mehr als fünf Metern aber Zentimeter am Kreuzeck vorbei.



So musste die Glückslotterie Elfmeterschießen in der inzwischen einsetzenden Dämmerung für die Entscheidung sorgen. Nach souverän verwandelten Elfmetern von Fabian Kammerl und Daniel Ibler, jagte Julian Weigl den Ball über das Tor. Matthias Schmidt sorgte für die ASV Führung, ehe die Elfmeter von Tim Kastner und Philipp Paintner pariert wurden. Nachdem Donatien Michel auch den Strafstoß von Paul Schweiger parieren konnte, bot sich Joel Lichtenfeld die Chance zur Entscheidung. Dieser ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte zum umjubelten Siegtreffer für den ASV Haselmühl. (Spielbericht Tobias Neudecker, SCG Amberg)



"Es war ein über 120 Minuten ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten und ihre Spielphasen, das Spiel vor dem Elfmeterschießen für sich zu entscheiden. Letztendlich musste dann das Elfmeterschießen herhalten, in dem unser Torwart zum Matchwinner wurde", so der kurze Kommentar von Michael Hammer, Sportlicher Leiter des ASV Haselmühl.



Die Enttäuschung von Thomas Roth, Trainer der Amberger Germania, spiegeln seine Worte zu FuPa wieder: "Es hat leider wieder nicht geklappt. Ich denke, es war ein ausgeglichenes Spiel zweier Mannschaften, in der jede ihre Phasen gehabt hat, das Spiel in der regulären Spielzeit für sich zu entscheiden. Auch in der Verlängerung hätte jedes Team das Spiel für sich entschieden können. Ich hadere etwas mit den zwei Riesenchancen, die wir zur Führung haben liegen lassen. Wäre interessant gewesen, welchen Verlauf das Spiel genommen hätte, wären wir mal in Führung gegangen. Ich kann meinen Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie haben alles auf dem Platz gelassen, sind zweimal nach Rückstand zurückgekommen. Ich möchte auf diesem Wege die Gelegenheit nutzen, unseren Zuschauern für ihren Support danken, diese haben mit ihrer Unterstützung das Spiel trotz der Niederlage zu etwas ganz Besonderem gemacht", so Roth am späten Mittwochabend.



Tore: 1:0 Daniel Ibler (10./Foulelfmeter), 1:1 Simon Madl (23.), 2:1 Matthias Schmidt (61./ Handelfmeter), 2:2 Fabian Kammerl (63./direkter Freistoß) - Elfmeterschießen: 3:2 Fabian Kammerl, 3:3 Daniel Ibler, 4:3 Matthias Schmidt, 5:3 Joel Lichtenfeld - Schiedsrichter: Lukas Schwendner - Zuschauer: 800 auf dem Platz des SV Inter Bergsteig Amberg