ASV Rimpar entlässt Marcel Bauer: »Kann keinem einen Vorwurf machen«

Beim ASV Rimpar hat es nach der jüngsten 0:2-Heimniederlage gegen Don Bosco Bamberg eine personelle Konsequenz gegeben. Der Verein und Trainer Marcel Bauer haben sich im Anschluss an die Partie in einem gemeinsamen Gespräch darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden.

Nach zehn Niederlagen in Serie und dem aktuellen Tabellenplatz 18 in der Landesliga Nordwest sah sich der Verein schließlich zum Handeln gezwungen.

Wie der Verein mitteilte, sei den Verantwortlichen die Entscheidung alles andere als leichtgefallen. Die Mannschaft habe bis zuletzt hinter dem Trainerteam gestanden. Doch der Umbruch im Sommer, bei dem mehrere Leistungsträger den Verein verließen und viele junge Spieler hinzukamen, stellte das Trainerduo Bauer und Co-Trainerin Conny Böck vor große Herausforderungen.

Der ASV Rimpar bedankt sich bei Marcel Bauer und Conny Böck für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünscht beiden für die Zukunft alles Gute – sportlich wie privat.

„Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen. Marcel und Conny haben in einer schwierigen Phase viel Engagement und Herzblut gezeigt“, erklärte Sportleiter Matthias Schmelzeisen. „Trotzdem mussten wir aufgrund der sportlichen Entwicklung reagieren.“

Bauer: „Enttäuscht, aber nicht überrascht“

Auch Marcel Bauer selbst äußerte sich nach der Trennung offen und reflektiert. „Natürlich ist es immer enttäuschend, wenn man ein Projekt beginnt und es am Ende nicht erfolgreich abschließen kann“, sagte der 33-Jährige. „Überrascht war ich aber nicht – wir waren immer im Austausch, und ich weiß, wie das Geschäft funktioniert. Irgendwann will ein Verein einfach ein Zeichen setzen und einen neuen Impuls geben.“

Bauer betonte zugleich, dass sowohl die Vereinsführung als auch die Mannschaft stets hinter ihm gestanden hätten: „Ich hatte immer das Gefühl, dass die Verantwortlichen mit meiner Arbeit zufrieden waren – aber am Ende zählen im Fußball nun einmal Ergebnisse. Und die haben zuletzt gefehlt.“

Schwieriger Umbruch prägt die Saison

Der Coach sieht die Ursachen für die aktuelle Lage auch in den schwierigen Umständen vor Saisonbeginn. „Wenn man bis zu zwölf Spieler verliert und innerhalb weniger Wochen einen neuen, jungen Kader zusammenstellen muss, ist das eine riesige Herausforderung“, erklärte Bauer. „Viele meiner Jungs kommen aus der U19-Bayernliga – die brauchen einfach ein bis zwei Jahre, um sich im Herrenbereich zu etablieren. Das ist völlig normal.“

Ob der sportlich ernüchternden Bilanz zieht Bauer ein positives Fazit: „Die Einstellung und der Einsatz der Mannschaft waren immer top. Da kann ich keinem einen Vorwurf machen. Am Ende war es oft einfach eine Frage der Qualität – und die liegt bei unseren Gegnern in der Liga derzeit in vielen Fällen etwas höher.“

Dank an Team und Verein – Fokus auf Familie

Trotz der Enttäuschung blickt Bauer ohne Groll auf seine Zeit beim ASV zurück: „Ich bin stolz auf das, was wir in dieser kurzen Zeit aufgebaut haben. Die Jungs haben alles reingehauen, und das rechne ich ihnen hoch an. Ich wünsche dem Verein und dem Team nur das Beste – und dass sie bald wieder Erfolgserlebnisse feiern dürfen.“

Sportliche Lage

Nach 17 Spieltagen steht der ASV Rimpar mit nur acht Punkten (2-2-13) am Tabellenende der Landesliga Nordwest. Die jüngste Partie gegen Don Bosco Bamberg endete mit 0:2 – beide Treffer erzielte Bambergs Torjäger Patrick Görtler bereits in der Anfangsviertelstunde (7., 15. Minute).

Wie es auf der Trainerbank der Rimparer weitergeht, ist derzeit noch offen. Der Verein will in den kommenden Tagen über die Nachfolgeregelung informieren.