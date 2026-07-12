ASV-Reserve mit hochverdienten Testspiel-Auswärtssieg

Sommervorbereitung 2026 1. Freundschaftsspiel Samstag, 11. Juli 2026, 14 Uhr: SC Kirchenthumbach II (11. A-Klasse West Amberg/Weiden) - ASV Michelfeld II (5. A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund) 0:3 (0:1) Die Gastgeber boten 15 Spieler auf, darunter der aus Auerbach stammende Torhüter Yannick Ziegler (20) und Philipp Kroher (34) in der Startelf, der wesentlich älter war als seine jüngeren Mitspieler (darunter zwei 2007-Akteure, die letzte Saison noch im älteren A-Junioren-Jahrgang waren). Michelfeld II hatte auch 15 Mann am Spielberichtsbogen stehen, von Beginn an liefen die Sommer-Neuzugänge Elias Brunhuber (Torhüter) und Pape Sene (vom ASV Pegnitz), der aushelfende Tobias Meisel (34) und erstmals als Feldspieler Luca Deml (an der Schulter verletzter Torhüter) auf – April-Neuzugang Christof Ott (von der SG Trockau) wurde in der Halbzeitpause eingewechselt, AH-Aushilfe Andreas Leissner (als Torhüter und Stürmer einsetzbar) agierte ab Minute 57 im Sturm.

Nach anfangs drei vergebenen Torchancen (Luca Schäffner am Torhüter scheiternd/5., Keeper Ziegler wehrte gegen Leon Haberberger ab/14., Luca Schäffner rechts am Tor vorbei/20.) resultierte nach einem sehenswerter Spielzug die 0:1-Führun durch Leon Haberberger (22.), ASV-Keeper Elias Brunhuber musste nur ein Mal mit einem Save ernsthaft eingreifen (28.). Auf der anderen Seite hatte der starke SCK-Torhüter Yannick Ziegler wesentlich mehr zu tun und verhinderte mit einer Fußabwehr gegen Haberberger (38.) eine möglichen 0:2-Rückstand.

Die ASV-Reserve behielt bei sommerlichen Temperaturen (mit teilweise dosierten Tempo, noch etwas verbesserungswürdige Chancenauswertung) weiterhin die Spielkontrolle und ließ auch nach dem Seitenwechsel zunächst zwei weitere Einschussgelegenheiten aus: Der einsatzfreudige Leon Haberberger (er erhielt Spielpraxis in der 2. Mannschaft, da er bei den ersten beiden Testspielen der 1. Mannschaft aufgrund seines Studiums nicht anwesend sein konnte) zielte zwei Mal gut – Keeper Ziegler wehrte super mit Paraden per Fuß (51.) und mit der berühmtem Übergreif-Hand (70.) ab. Aber beim knappen 0:1 blieb es nicht. Denn die motivierten ASV-Kicker nutzten dann in der Schlussphase noch zwei von vier Chancen zum ungefährdeten 0:3-Erfolg – Luca Deml am Fünfer mit dem Fuß auf Vorarbeit von Joker Andreas Leissner (84.) und Pape Sene per Kopfball am Fünfer nach einem Eckball von Moritz Dümler (90.-+2). Andreas Leissner schoss frei stehend quasi den Torhüter an (85.) und Pape Sene schoss am Sechzehner links vorbei (90.+3). Kirchenthumbach II war klar unterlegen und verzeichnete in der zweiten Halbzeit keine einziger klare Torchance.